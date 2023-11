Intrenational e-Health Forum : Allocution de Monsieur le Ministre de la Santé et de la Protection Sociale

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الـمرسلين

Honorables Ministres,

Eminents chercheurs,

Distingués professeurs et confrères,

Excellences,

Honorable assistance,

À l’ère numérique, aucun secteur n’échappe à la révolution digitale, et la santé ne fait pas exception. Bien que la digitalisation ait prouvé son efficacité dans divers domaines, son importance dans le secteur de la santé demeure cruciale et nécessite une évolution constante. La digitalisation de la santé ou e-santé, englobe l’intégration des technologies numériques à tous les niveaux, de la prévention à la recherche, en passant par les soins aux patients.

Cette transformation présente des privilèges considérables tant pour les patients que pour les professionnels de la santé, en améliorant l’accessibilité aux soins, en simplifiant les processus administratifs, en favorisant une meilleure collaboration, et en facilitant la prise de décision clinique. Les outils tels que la téléconsultation, la télésurveillance et la téléexpertise sont particulièrement bénéfiques pour les habitants de zones rurales éloignées. De plus, la communication est simplifiée grâce à des applications mobiles et des messageries sécurisées, renforçant la confiance et la compréhension mutuelle.

Parallèlement, l’intelligence artificielle (IA) émerge comme une technologie transformative dans le secteur de la santé, offrant des avantages significatifs dans la prévention des maladies, le diagnostic, le traitement, et la recherche. Elle contribue à personnaliser les traitements, améliorant ainsi l’efficacité et la sécurité des interventions médicales.

L’intégration des technologies de la santé présente aussi des avantages significatifs dans la réduction des coûts et l’amélioration des soins de santé. Cependant, elle pose des défis en matière de sécurité des données qui nécessitent des normes strictes, des programmes éducatifs et des politiques équitables. Des inquiétudes subsistent également concernant les disparités d’accès aux soins et aux biais algorithmiques sont possibles, tout comme le risque de perte d’emplois dans le secteur de la santé. Il est impératif de mettre en place des mesures robustes pour protéger les données, assurer un accès équitable aux technologies, développer des algorithmes adéquats et adopter une charte assurant l’éthique ainsi que les droits d’accès à l’information et au bien-être social.

Mesdames & Messieurs,

Dans le cadre du projet Royal de réforme du système de santé et de généralisation de la protection sociale, des mesures concrètes ont été prises pour faciliter la transition numérique. La digitalisation du système de santé, axe central de cette réforme, vise à moderniser le système d’information sanitaire, plaçant le citoyen au centre avec un “identifiant santé” pour un accès simplifié aux données. Le Dossier médical partagé favorisera le partage d’informations entre établissements, améliorant ainsi la qualité des soins.

Afin de garantir la sécurité des données sensibles, nous avons instauré une politique de sécurité pour notre système d’information sanitaire, en conformité avec les directives nationales. Parallèlement, nous avons mis en place des organes de sécurité dédiés. Dans le cadre de notre engagement envers la protection des informations médicales, nous avons établi un partenariat stratégique avec la Direction Générale de la Sûreté Nationale pour assurer l’authenticité des identités des patients et de prévenir toute utilisation abusive de leurs données médicales.

Mesdames & Messieurs,

Sous les directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, des initiatives ont été lancées pour exploiter le potentiel de la digitalisation dans la réduction des inégalités d’accès aux soins. Un exemple notable est le programme innovant d’unités médicales mobiles connectées en partenariat avec la Fondation Mohammed V pour la solidarité et la Société ABA Technologies. Celles-ci ciblent la diminution des disparités territoriales et sociales en combinant soins de proximité et télémédecine, assurant un accès immédiat aux services de santé de base, réagissant efficacement aux urgences médicales, et jouant un rôle crucial en période de pénurie de ressources humaines.

En conclusion, c’est avec grand plaisir que je m’adresse à vous lors de ce forum. Il demeure impératif de persévérer dans nos actions afin de maximiser les avantages de la digitalisation de la santé tout en atténuant les risques potentiels. Cela nécessite une collaboration continue entre les acteurs du secteur, le respect des normes de sécurité, et un engagement envers l’équité, l’éthique et l’inclusion dans l’accès aux soins de santé. En unissant nos forces, nous pourrons concrétiser une transition réussie vers un système de santé plus moderne, efficient, et centré sur le bien-être des citoyens.

Je vous remercie de votre attention.