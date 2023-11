Par : Rajae Khaled

M. LE MINISTRE PARTICIPE A LA 1ERE EDITION – INTERNATIONAL E-HEALTH FORUM, ORGANISEE PAR LE CENTRE D’INNOVATION EN E-SANTE DE L’UNIVERSITE MOHAMMED V

Dr Kamal Benhayoune et Rajae Khaled

Rabat, mercredi 29 novembre 2023

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Monsieur Abdellatif MIRAOUI, a participé, mercredi 29 novembre 2023, au Siège de la Faculté de Médecine et de Pharmacie- Rabat, à la 1ère édition – International E-Health Forum, organisée par le Centre d’Innovation en e-santé de l’Université Mohammed V et en coopération avec l’agence QNA et le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale.

A cette occasion, Monsieur le Ministre a souligné que le secteur de la santé connait une pénétration croissante des technologies digitales, avec des impacts potentiels positifs en termes d’amélioration de l’efficacité des soins de santé, l’accessibilité aux services et la personnalisation des traitements.

Monsieur le Ministre a également mis en avant les actions structurantes lancées par le Ministère et qui devraient contribuer au développement de la digitalisation du secteur de la santé, notamment, l’impulsion de la recherche scientifique, la mise en place d’instituts nationaux de recherche thématique et le renforcement de l’offre de formation dans le domaine du digital.

Dr Kamal Benhayoune

En marge de ce forum, un amphithéâtre d’une capacité de 1013 places a été inauguré en hommage au Professeur Taïeb CHKILI.