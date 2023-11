Video, movie, cinema concept. Retro camera, reels, clapperboard and director chair. 3d

-Le secteur de la distribution de films au Maroc connaît une évolution remarquable avec l’émergence de distributeurs spécialisés dont les lignes éditoriales sont variées, a affirmé, mercredi à Marrakech, le président de la Commission du Fonds d’aide à la numérisation, la rénovation et la création de salles au Centre cinématographique marocain (CCM), Mohamed Khouna.

A l’occasion de la 20ème édition du Festival international du film de Marrakech (24 novembre- 2 décembre), Khouna a mis en avant l’importance de cette culture de spécialisation qui commence à s’installer dans le secteur et qui permet une compréhension approfondie du public cible tout en favorisant une croissance maîtrisée des films distribués.

Khouna, également expert en distribution des films, a fait observer que le secteur couvre désormais un large éventail de productions marocaines et étrangères, y compris les films d’auteur, les films éducatifs et les films écologiques, précisant que la distribution est un processus qui vise à protéger à la fois les distributeurs et les exploitants. Par ailleurs, le responsable a constaté que le paysage cinématographique vit au rythme de projets structurants qui ont permis de propulser le cinéma marocain vers de nouveaux sommets, se félicitant du succès grandissant des films marocains auxquels le public « peut facilement s’identifier » et de l’émergence d’une véritable filière de production des dessins animés qui « prend progressivement sa place dans notre pays ».

Khouna a salué, dans le même contexte, la réouverture de plusieurs salles de cinéma partout dans le Royaume, une mesure qui contribuera à élargir le cercle des cinéphiles et à promouvoir la production cinématographique nationale.