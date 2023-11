Collusion/Hydrocarbures : Une sentence clémente, une opposition muette et une presse Marocaine qui dort au gaz..

Par Abdelwahab Benzakour

1,8 Milliards de Dirhams, c’est le montant que devraient débourser les pétrolière, suite au jugement rendu par

L’autorité de la concurrence.

L’autorité de la concurrence avait conclu dès 2020 à une entente entre les trois principales sociétés pétrolières opérant au Maroc, mais ses recommandations sur la sanction financière à appliquer n’avaient pas été suivies.

Le français Total, Afriquia, Vivo Energy et six autres compagnies pétrolières épinglées devront cette fois s’acquitter d’un montant global équivalent à plus de 1.8 Milliards de Dirhams.

En 2018, une commission parlementaire avait suggéré que leur entente leur aurait permis d’engranger des marges à la pompe s’élevant à près de 17 Milliard de Dirhams depuis 2015, c’est-à-dire l’année où le Maroc a libéralisé le secteur et levé les subventions sur le carburant.

Depuis, les importateurs ont largement augmenté leurs marges, mais les prix quasiment identiques d’une station à l’autre nourrissaient les suspicions.

