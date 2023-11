La 10ème édition de la Conférence sur le Parasismique mettra en lumière la réhabilitation de la région d’Al Haouz après le séisme

La prestigieuse 10ème édition de la Conférence sur le Parasismique, organisée par ROBOBAT en collaboration avec URBACOM, est programmée pour le 30 novembre 2023. L’événement, qui se déroulera au Complexe Culturel et Administratif de Habous à Marrakech, abordera un thème d’une actualité poignante : « Réhabilitation après le séisme d’Al Haouz, Retours d’Expériences ».

Cette conférence revêt une importance particulière dans le contexte post-séisme d’Al Haouz, qui a secoué la région avec une magnitude de 7,1. Ce désastre, l’un des plus graves de l’histoire du Maroc, a provoqué la perte de 2.946 vies, fait 5.674 blessés, et occasionné des dégâts matériels s’élevant à environ 10 milliards de dollars.

ROBOBAT, un leader des solutions logicielles pour la construction, et URBACOM, spécialiste en communication et événementiel, s’unissent pour apporter une réflexion approfondie sur la réhabilitation de la région affectée. « Nous visons à proposer des solutions innovantes et durables pour la reconstruction post-séisme », déclare Soufiane Smaili, PDG de Robobat.

L’événement réunira des experts de renom dans le domaine du génie parasismique, dont Victor Davidovici, le Pr. Jalil Wolfgang, et le Pr. Darius Amir-Mazaheri. Ces éminents spécialistes présenteront des études de cas et des méthodologies avancées en matière de renforcement des structures existantes et de reconstruction parasismique.

La conférence ambitionne de mettre en lumière des solutions pratiques et efficaces pour la reconstruction d’Al Haouz, s’alignant ainsi sur les directives nationales pour une réhabilitation rapide et sécuritaire de la région.

Fiche Technique :

Nomination : 10ème Conférence autour du Parasismique

Thème : Réhabilitation après le Séisme d’Al Haouz, Retours d’Expériences

Date : 30/11/2023

Lieu de l’événement : Complexe Culturel et Administratif des Habous – MARRAKECH

Accès : Ticket, Invitation

Horaires : 8h00 – 19h00

Edition : 10ème édition

Organisateurs : ROBOBAT – URBACOM

Partenaires :

Fédération des Industries des Matériaux de Construction (FMC)

Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA)

Fédération Nationale du Bâtiment et des Travaux Publics (FNBTP)

Ordre National des Ingénieurs Géomètres Topographes (ONIGT)

Association des Ingénieurs de l’Ecole Mohammadia (AIEM)

Association Marocaine Professionnelle de l’Ingenierie et du Conseil Technique du Batiment et des

Travaux Publics (AMIC-BTP)

Association Marocaine des Bureaux de Contrôle (AMBC)

Association Regionale du Conseil et de l’Ingenierie Marrakech-Safi (ARCI)

Association Marocaine du Genie Parasismique (AMGS)

Cibles participants :



Architectes, Ingénieurs, Géomètres Topographes, Bureaux d’études, Entreprises de constructions,

Directeurs techniques, Acteurs BIM, Décideurs Politiques, Maîtres d’Ouvrages, …

Nombre de participants prévus : 300

EXPERTS CONVIÉS :

Pr Victor DAVIDOVICI

Le Professeur Victor DAVIDOVICI est une sommité dans le domaine duparasismique, apportant des perspectives novatrices et des solutions pour renforcer la résilience des structures face aux séismes.

Pr Jalil WOLFGANG

Le Professeur Jalil WOLFGANG est un érudit de renommée internationale, dont les recherches et les publications ont grandement contribué à l’avancement des techniques parasismiques.

Pr Darius AMIR-MAZAHERI

Le Professeur Darius AMIR – MAZAHERI, ayant consacré sa carrière à la compréhension des séismes et à la recherche de moyens pour minimiser leur impact sur les structures, apportera une expertise précieuse