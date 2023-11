« Ce matin, j’ai reçu deux délégations, une d’Israéliens qui ont des membres de leur famille otages à Gaza et une autre de Palestiniens qui ont des membres de leur famille prisonniers en Israël », a déclaré le pape.

« Ils soufrent tellement, j’ai entendu combien ils souffrent tous. C’est ce que produisent les guerres », a-t-il poursuivi à l’issue de sa traditionnelle audience générale du mercredi au Saint-Siège.

« Mais là, nous sommes allés au-delà des guerres, ce n’est pas la guerre, c’est du terrorisme », a ajouté le souverain pontife.

Les groupes juifs ont critiqué le pape François qui semble avoir accusé Israël et le Hamas de « terrorisme » dans le conflit en cours dans la bande de Gaza qui a commencé le 7 octobre. La guerre avait été déclarée après l’attaque dévastatrice commise par les hommes armés du groupe terroriste au pouvoir au sein de l’enclave côtière dans les communautés du sud d’Israël.

« C’est ce que produisent les guerres », avait dit le souverain pontife à l’issue de son audience publique du mercredi, place Saint-Pierre. « Mais là, nous sommes au-delà des guerres. Ce n’est pas la guerre. C’est du terrorisme ».

Ces paroles avaient été prononcées après des rencontres avec les proches des otages détenus par le Hamas et avec des Palestiniens ayant de la famille à Gaza. Il y a un mois, le Vatican avait appelé à libérer tous les otages actuellement retenus en captivité à Gaza et il y a plusieurs semaines, il avait réclamé un cessez-le-feu et des aides supplémentaires en faveur de la population de l’enclave côtière.

Noemi Di Segni, présidente de l’Union des communautés juives d’Italie, a émis une déclaration, mercredi, où elle disait qu’elle aurait préféré une condamnation sans équivoque de l’assaut lancé par le Hamas le 7 octobre de la part du pape François.

« Nous ne pouvons très certainement pas mettre à égalité les responsabilités de personnes qui ont adopté un modèle d’extermination et de terrorisme et les responsabilités de personnes qui se défendent, qui défendent un pays tout entier, qui défendent une communauté qui comprend en son sein des musulmans et des Palestiniens », a noté Di Segni.

Dans un communiqué qui a été publié sur le site internet officiel de la communauté juive de Milan, le Conseil d’Assemblée des rabbins italiens (ARI) s’en est pris au pape qui, selon lui, « a ouvertement accusé les deux parties de terrorisme ».

Dans un post écrit sur X – anciennement Twitter – l’American Jewish Committee a exprimé sa gratitude au pape après sa rencontre avec les familles des otages et son appel lancé en faveur de leur libération tout en critiquant ses autres propos.

« Les massacres et les kidnappings de civils de la part du Hamas sont du terrorisme. L’auto-défense d’Israël n’en est pas », a écrit l’AJC. « Au Vatican : Veuillez clarifier vos propos ».