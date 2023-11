Santé/Maroc : Forum International sur la e-Santé à l’Université Mohammed V de Rabat au Cœur de l’Innovation HealTech

2 minutes de lecture

Le Centre d’Innovation en e-Santé (Cles) de l’Université Mohammed V de Rabat annonce avec enthousiasme le lancement de la première édition du Forum International sur la e-Santé (leHF). Cet événement d’envergure se tiendra les 29 et 30 novembre 2023 à la prestigieuse Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, en collaboration avec l’agence QNA et le soutien du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale.

LeHF : Un Carrefour d’Innovations et de Réflexions HealTech

Cette première édition du Forum International sur la e-Santé s’inscrit dans le contexte d’une réforme significative du système de santé national et des projets ambitieux de digitalisation de la santé au Maroc. Le leHF, organisé par le Cles, se positionne comme une plateforme d’échange inédite, mettant en lumière les récents développements du secteur de la santé à travers le prisme novateur de la HealTech.

Soutien Stratégique et Participation d’Envergure

L’événement bénéficie du soutien de partenaires stratégiques, impliquant des ministères, des établissements publics, et des acteurs économiques. Avec la participation de 50 exposants, 20 start-ups, et plus de 120 intervenants nationaux et internationaux, leHF s’affirme comme un rendez-vous majeur du calendrier médical et technologique.

Un Programme Riche et Varié

Au cours de ces deux jours, le Forum propose 30 conférences et panels, favorisant la stimulation intellectuelle et le partage de connaissances. Les rencontres B2B viendront dynamiser les échanges entre les acteurs de la santé, les industriels, les start-ups et les institutionnels, contribuant ainsi à l’émergence de nouvelles initiatives et collaborations.

Cérémonie Inaugurale Prestigieuse

La cérémonie d’ouverture, prévue le 29 novembre, sera marquée par les interventions de personnalités éminentes, notamment le Ministre de la Santé et de la Protection Sociale, le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation. Les discours du Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), du Directeur Général de l’Agence de Développement du Digital (ADD), et du Directeur Général de la Sécurité des Systèmes d’Information (DGSSI) promettent des perspectives visionnaires.

Le Forum International sur la e-Santé s’affirme d’ores et déjà comme un événement phare, propulsant le Maroc au sommet des innovations HealTech. Cette rencontre promet non seulement des échanges de haut niveau, mais aussi des opportunités de collaborations stratégiques, contribuant ainsi à redéfinir le paysage de la santé numérique au Maroc.

Source : Forum International sur la e-Santé : L’Université Mohammed V de Rabat au Cœur de l’Innovation HealTech (media7.ma)