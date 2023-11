Les punaises de lit arrivent au Maroc, pourquoi, comment s’en protéger

La punaise de lit à l’assaut du Maroc

Jusqu’ici, le Maroc avait été protégé de ce petit insecte nuisible qui avait presque disparu se répand à nouveau dans le monde depuis environ 25 ans.

Or la punaise de lit est voyageuse, un de ses modes de transport préféré est la valise qui prend la рunаіѕе à l’hôtel et la dépose chez vous.

Il était donc logique que ces insectes à la fois nuisibles, envahissants et sans réel danger arrivent au Maroc.

Qu’est-ce qu’une punaise de lit ?

La punaise de lit est un petit insecte qui survit à tout. Les études scientifiques ont prouvé que les punaises de lit étaient déjà présentes à l’époque des dinosaures ! C’est ce qui la rend particulièrement difficile à éradiquer, une fois qu’elle a pris ses aises chez nous.

Dans la grande famille des punaises, deux espèces seulement (Cimex lectularius et Cimex hemipterus de leurs petits noms scientifiques) se nourrissent de sang humain et envahissent donc nos vêtements et nos literies. Comme la seconde est un insecte tropical, c’est la première, la punaise de lit classique, que l’on risque de trouver au Maroc.

C’est aussi un insecte très discret, еѕѕеntіеllеmеnt nocturne, qui ne quitte sa cachette que pour se nourrir et passe la majeure partie de sa vie dissimulée, puisqu’elle ne se nourrit qu’une fois par semaine en moyenne.

Reconnaître la punaise de lit

La punaise de lit adulte est un petit insecte qui fait moins d’un centimètre mais qui est visible à l’oeil nu (entre 3 et 9 millimètres pour les plus grosses). Elle est de couleur brune, plus foncée quand elle vient de se nourrir. Elles ont un corps segmenté, assez aplati, et des antennes courtes. Les « jeunes » (les nymphes) sont bien sûr plus petites, blanches voire presque transparentes.

On peut confondre la punaise de lit avec d’autres insectes, notamment les (tout) petits cafards qu’on trouve assez facilement au Maroc. Elle se déplace plutôt lentement.

La punaise de lit et les principaux parasites de nos maisons

Quand on l’écrase, elle peut dégage une mauvaise odeur. Mais pas toujours.

Le cycle de vie de la punaise de lit

L’oeuf blanchâtre d’un millimètre éclot au bout de de dix à 14 jours. La nymphe passe à travers cinq stades, avec un repas de sang à chaque fois, avec environ une semaine entre chaque stade. L’adulte va vivre environ neuf mois, durant lesquels une femelle va pondre entre 300 et 500 oeufs.

Dans des conditions difficiles (froid, manque de nourriture) la punaise de lit peut entrer en semi-hibernation et allonger sa durée de vie jusqu’à 24 mois au maximum (sans augmenter le nombre d’œufs pondus).

Comment la punaise de lit se nourrit

La punaise ne pique pas comme le moustique, mais perce la peau en la déchirant avec son bec. C’est ce qui rend la piqure si irritante. Il lui faut trois ou quatre « piqures » pour être complètement remplie de sang.

Les nymphes et les adultes se nоurrіѕѕеnt environ une fois par semaine. Une punaise a besoin d’environ vingt minutes pour se nourrir.

Le reste du temps elle se cache. Dans la literie ou à proximité (plinthes, prises électriques).

La punaise de lit est sensible aux températures

Mais moins que beaucoup d’insectes, et c’est une des raisons pour lesquelles elle est difficile à exterminer.

Elle entre semi-hibernation en dessous de 16° C et peut survivre au moins 5 jours à -10° C, seulement un quart d’heure en dessous de -32° C.

Elle ne supporte pas les températures supérieures à 45°C et meurt très rapidement, en moins d’une dizaine de minutes.

Entre ces deux extrêmes, par contre, elle supporte très bien le manque d’humidité.

La punaise de lit résiste à des températures basses mais s’active vraiment à partir de 16° C

La femelle pond ses œufs si la température est comprise entre 14 °C et 27 °C..

Les dangers de la punaise de lit

A la différence d’autres іnѕесtеѕ, comme certains moustiques qui peuvent transmettre le paludisme, la dengue, le virus zika (et qui arriveront un jour au Maroc) ou les touts petits insectes qui transmettent la leishmaniose (qu’on rencontre encore dans le sud du pays), la punaise de lit n’est pas un vecteur de maladie. Elle se « contente » de piquer l’homme pour se nourrir de son sang.

Mais :

Sa piqure peut être très irritante

Cela dépend avant tout de la fréquence et du nombre des piqures. Pour certaine personnes il n’y aura aucune réaction, pour d’autres ce seront de simples petites taches. Dans la plupart des cas, les punaises laissent des boutons qui vont démanger la personne.

Dans les cas les plus intenses, les piqures vont déclencher des réactions allergiques, soit de l’asthme soit même des crises anaphylactiques.

Il est possible que la personne se gratte trop fort, créée des micro-plaies dans sa peau et que l’ensemble se sur-infecte.

La punaise de lit peut transporter des bactéries – ce n’est pas encore prouvé

La punaise de lit n’est pas l’hôte d’agents pathogènes auxquels elle servirait de réservoir pour contaminer l’homme. Mais elle peut être en contact et les transporter sur la peau et les blessures qu’elle cause en faisant ses repas.

C’est ainsi que la fièvre des tranchées, qui faisait des ravages pendant la première guerre mondiale, réapparait. On a aussi identifié des cas où la punaise de lit aurait trаnѕроrté des staphylocoques dorés ou des entérocoques, deux bactéries qui peuvent générer de graves problèmes de santé.

Y a-t-il beaucoup de punaises de lit au Maroc ?

La sécheresse relative du Maroc et les températures élevées au Maroc n’en font pas, a priori, un terrain de jeu très favorable à la punaise de lit. Jusqu’à maintenant, ce n’est pas un problème. Les Marocains ont assez à faire avec les cafards… Pas de statistiques jusqu’à maintenant.

On sait qu’en France, plus de 10% des logements ont ou ont eu des punaises de lits, et qu’on commence à les apercevoir dans les transports en commun. Au Maroc c’est très certainement beaucoup moins aujourd’hui.

Plusieurs fois, on trouve des voyageurs qui mentionnent en avoir vu dans les hôtels ou dans les riads, bien avant cette année, à Marrakech, Essaouira, Chefchaouen…

Comment la punaise de lit peut se répandre au Maroc ?

Comme partout dans le monde, la punaise de lit va se répandre d’abord par des voyageurs.

D’où la surveillance aux frontières, et c’est comme cela qu’il y a quelques jours, les autorités du port de Tanger Med ont annoncé qu’un bateau en provenance de Marseille contenait des punaises de lit.

Les autorités ont sorti le grand jeu pour empêcher tout risque, en nеttоуаnt et stérilisant le bateau et sa cargaison, y compris les véhicules et bagages des passagers, avant de finalement laisser débarquer tout le monde.

Les conditions météo au Maroc ne sont pas très favorables à la punaise de lit

L’absence de chauffage central dans les maisons la plonge souvent dans le froid l’hiver. Les étés sont très chauds, souvent, les printemps assez courts. Par rapport à sa plage de températures préférées, la punaise de lit n’est pas exactement à la fête au Maroc.

Mais…

Le mode de vie marocain traditionnel favorisera l’invasion des punaises de lit

Les salons des divans marocains avec leur tlalet et leurs nombreux coussins servent de chambre d’amis quand on reçoit la famille. De nombreuses couvertures sont stockées dans un coin du salon pour être utilisées le soir, pour dormir ou simplement se protéger du froid l’hiver.

Même en ayant une hygiène parfaite et en faisant régulièrement le ménage, les matelas trаԁіtіоnnеlѕ en laine sont très lourds et ne sont pas retournés tous les jours. Les tapis sont immenses, quand ils sont lavés ce n’est pas avec une eau très chaude.

Tout ceci fait qu’une fois que Cimex lectularius sera entrée au Maroc, elle pourra se répandre très facilement.

Comment savoir si on a des punaises de lit chez soi ?

Pas de panique. Pour l’instant, il n’y a pas de risques énormes, pas plus qu’il y a deux ou trois ans.

Quand on n’est pas ou très peu piqué, à titre préventif, il faut chercher les punaises de lit dans les recoins où elles se cachent. On voit essentiellement dans les matelas, les placards des chambres des tout petits points noirs, qui sont leurs déjections,

Sur ce matelas sévèrement envahi par les punaises de lit, on voit bien les différentes traces laissées par celles ci

On peut aussi voir des petits points blancs, qui sont les oeufs, des peaux mortes et enfin, au moment où on soulève le matelas et surtout les draps, les punaises elle-mêmes.

Comment éviter de rapporter des punaises de lit à la maison ?

Inspecter l’endroit où on va dormir

On va rechercher les mêmes signes, pour vérifier qu’il n’y a pas de punaises de lit.

En attendant d’avoir fait cela, il vaut mieux éviter d’ouvrir son bagage, ni le poser sur le lit. On peut par exemple le mettre dans la douche ou la baignoire ou sur le carrelage de la salle de bains.

Éviter d’utiliser les placards dans les hôtels

Les punaises de lit se cachent aussi dans les meubles

Il est difficile de tout inspecter de façon parfaite. On évitera donc d’utiliser les commodes ou les penderies, en laissant ses vêtements dans sa valise. Et si on sort ses vêtements, il vaut mieux les mettre dans un sac plastique.

Changer de chambre ou d’hôtel

Si le scénario catastrophe survient et que vous découvrez des punaises, vous pouvez demander à changer de chambre. Mais il y a de fortes chances qu’elle héberge aussi des punaises de lit. Dans ce cas, le mieux est de changer d’hôtel.

Comment se débarrasser des punaises de lit ?

Les punaises de lit avaient quasiment disparu grâce à l’utilisation des insecticides et particulièrement du DDT. Comme beaucoup de parasites, elles ont développé une résistance qui explique en partie leur réapparition. On a d’autres insecticides aujourd’hui, mais il vaut mieux l’éviter, pour éviter qu’elles développent de nouvelles résistances. Les meilleurs traitements sont donc par la température, combinés à un traitement chimique.

Comme les punaises de lit résistent à des températures plus basses que celles disponibles dans nos maisons, il reste la chaleur et la vapeur.

Quand on intervient assez tôt, on n’a pas besoin de traiter la maison tout entière.

Cycles de lavage en machine à laver : 60° ou 90°

La punaise de lit meurt en 7 minutes à une température de 47°C, faire tourner des cycles à des températures encore plus élevées vous assure de vous débarrasser complètement de ces nuisibles.

Le repassage vapeur tue aussi les punaises de lit.

Le repassage, surtout avec de la vapeur, est aussi votre allié. L’avantage est qu’on peut utiliser le fer sur des textiles qu’on ne peut pas mettre en machine, comme les fameux tlalets et coussins des divans marocains ou les tapis. Pour qu’il soit efficace, il faudra passer plusieurs fois le fer sur le même endroit.

Nettoyage vapeur des matelas, divans et tapis

Des entreprises de nettoyage à domicile proposent aujourd’hui, pour un tarif raisonnable, le nettoyage vapeur à domicile de vos matelas, divans et tapis. C’est une solution économique que je vous recommande d’autant plus qu’elle permet de se débarrasser des acariens.

Elle ne suffit que dans les tous débuts d’une invasion. Car ensuite, les punaises peuvent se cacher dans les plinthes, sous les tapis, les prises électriques… et là il faut passer au traitement chimique !

Nettoyage vapeur d’un matelas à domicile

Le froid, dans certaines conditions, permet de tuer les punaises de lit

Les traitements proposés dans certains pays, à base d’azote liquide ou le stockage dans des congélateurs professionnels, ne sont pas disponibles au Maroc.

Par contre, si vous vivez dans une région de montagne, vous pouvez éventuellement stocker les différents objets et vêtements pendant une bonne semaine à l’extérieur. Le problème, c’est que c’est le moment où vous aurez le plus besoin de vos couvertures…

Les traitements chimiques doivent être appliqués par des professionnels

Dans les cas graves, il faut recourir aux insecticides comme la perméthrine ou des pyréthrinoïdes, qui sont aussi utilisés à petites doses, dans les traitements anti-puces. Ce sont des procédures lourdes, car il faut répéter plusieurs fois les vaporisations, et tous les habitants doivent quitter la maison.

Les erreurs à éviter avec les punaises de lit

Croire que la présence des punaises de lit indique un manque d’hygiène

Avec tout ce que je vous ai expliqué, j’espère que vous avez compris que si vous avez des punaises de lit chez vous, ce n’est certainement pas parce que votre maison est « sale » et que vous ne faites pas votre ménage correctement. Un visiteur peut très bien vous avoir apporté ces indésirables sans que vous les remarquiez.

Ne pas en parler

Par contre, une fois que vous savez que vous en avez, il faut prévenir vos visiteurs, pour qu’ils se méfient et prennent leurs précautions. Au pays de la « hachouma », cela peut être difficile, mais c’est nécessaire pour éviter la propagation.

Déplacer les affaires infectées

Ne jetez pas les affaires infectées dans la rue, sans les avoir traitées. Vous savez bien comment les poubelles sont régulièrement inspectées et vidées et comment les chiffonniers prennent tout ce qu’ils peuvent pour le revendre. Les vêtements et les meubles que vous avez jetés ne seront pas nettoyés de façon à tuer les punaises, qui continueraient à se déplacer de maison en maison.

Ne pas intervenir assez rapidement ou avec les bonnes méthodes.

Les remèdes « naturels », de grand-mère, les recettes, même les surmatelas peuvent empêcher les punaises de lit d’arriver. Par contre quand elles sont là, il faut traiter vite et efficacement :

Vêtements, valises, petits objets : la vapeur peut suffire

Invasion dans la literie : traitement professionnel.

Trouver un bon professionnel pour éradiquer les punaises de lit

Faire appel à un professionnel spécialiste est un moyen efficace de venir à bout de l’infestation notamment en cas de détection tardive (punaises visibles en plein jour) ou de piqures devenues quotidiennes.

Nettoyage vapeur

Il y a beaucoup de sociétés qui proposent du nettoyage vapeur à domicile.

Personnellement, j’ai utilisé plusieurs fois les services de SayClean. Ils sont très professionnels et présents sur plusieurs villes.

Il ne proposent pas de service chimique contre les punaises, mais uniquement le nettoyage (et d’autres désinsectisations). L’avantage est qu’ils viennent faire le nettoyage chez vous.

Intervention chimique + vapeur

Lire Aussi : Maroc/Douanes : Restrictions quantitatives à l’importation. CIRCULAIRE N° 6511/311 – Maghreb Observateur (maghreb-observateur.com)

Elle nécessite des compétences et un matériel spécifique.

La profession est assez peu réglementée au Maroc donc le risque de tomber sur un charlatan ou pseudo-spécialiste est assez élevé, mieux vaut bien choisir la société qui mettra en place les bonnes méthodes curatives

Une association professionnelle partenaire du Ministère de la Santé (AM3D) a mis en place un annuaire de sociétés référencées et répondant à des critères de qualité (personnel formé et société avec références, reconnue pour sa spécialisation)

Vous pouvez consulter l’annuaire ici, ou les contacter pour vous faire orienter : +(212)6 98 07 67 69 ou am3d.info@gmail.com

Punaise de lit et tourisme au Maroc

Dans les hébergements touristiques

Il n’y a rien de particulier à dire sur les hôtels marocains,qui sont logés à la même enseigne que tous les hôtels du monde.

Par contre, dans les maisons d’hôtes trаԁіtіоnnеllеѕ, les riads, les logements chez l’habitant et les AirBnb, les risques sont plus importants et vous ne pouvez décemment pas inspecter tous les divans du salon !

Salon marocain moderne dans un hôtel, sans le sur-matelas qui offre un abri supplémentaire aux punaises

Si la punaise de lit s’installe au Maroc, il faudra une intervention très rapide et une formation des acteurs, dans un secteur qui a été déjà largement frappé par la crise du Covid et très récemment par le tremblement de terre.

Le Maroc ne peut passe permettre une mauvaise publicité de ce type.

Les premiers jalons ont été posés avec l’association Am3D.

Dans les circuits

Je n’ai pas réussi à trouver de statistiques précises, mais beaucoup de touristes ne se contentent pas d’un séjour dans une ville donnée, en hôtel ou en club. La première découverte du Maroc c’est souvent un circuit, où l’éventuelle petite punaise accrochée à un sac de voyage va poser ses oeufs dans un hôtel différent chaque soir...

En conclusion, pas de panique mais une surveillance

Cette fois-ci, les punaises ne sont pas entrées au Maroc, et les contrôles vont se poursuivre, sans pouvoir tout bloquer. Il suffit à chacun de faire attention et d’appliquer des règles de bases, à l’étranger ou au Maroc, pour éviter que ce parasite détestable se répande ici. Aujourd’hui, mieux vaut prévenir que guérir !

Source : O Maroc