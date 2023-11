Après le musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat,« Modernités arabes, collection du musée de l’Institut du monde arabe » fait escale à Tanger au musée de la Kasbah – Espace d’Art Contemporain

Jack Lang, président de l’Institut du monde arabe (IMA), Paris et la Fondation Nationale des

Musées, organisent une exposition évènement « Modernités arabes, collection du musée de

l’Institut du monde arabe » à partir du 13 novembre 2023 au musée de la Kasbah – Espace

d’Art Contemporain à Tanger.

Après avoir été présentée avec un immense succès auprès des visiteurs au musée Mohammed

VI d’art moderne et contemporain à Rabat depuis mars 2023, une sélection est dévoilée à

Tanger. Enrichie par la récente donation majeure de Claude & France Lemand, ces œuvres

remarquables du musée de l’IMA sont présentées ensemble pour la première fois.

« Modernités arabes, collection du musée de l’Institut du monde arabe » est un riche

panorama sur les modernités plurielles des pays du monde arabe depuis 1945 à nos jours,

avec une majorité de peintures mais aussi des sculptures, des photographies, des vidéos et

des œuvres graphiques.

Dix pays arabes y sont exposés : Maroc, Algérie, Bahreïn, Egypte, Irak, Liban, Palestine, Syrie,

Tunisie, Yémen.

L’exposition présente la pluralité de la modernité arabe en arts visuels et la dynamique

créative de ces artistes. Son parcours dresse différents axes, témoignant leur diversité de

visions et leurs préoccupations. Chacun d’entre eux continue d’exprimer la force du lien qu’il

entretient avec son pays, ses origines et ses racines comme sa dimension internationale. Dans

un croisement de regards, l’exposition propose une esthétique, à la fois singulière et

commune, inscrite dans le prolongement d’une histoire partagée, celle du monde arabe.

« Modernités arabes, collection du musée de l’Institut du monde arabe » est une occasion

unique pour les visiteurs marocains et étrangers pour découvrir et explorer la création

plastique arabe dans sa diversité.

Une exposition coproduite par la Fondation nationale des musées du royaume du Maroc et

l’Institut du monde arabe, Paris.

Elle bénéficie du précieux soutien du service de coopération et d’action culturelle de

l’Ambassade de France au Maroc