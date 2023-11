La Fondation Nationale des Musées (FNM) inaugure la collection permanente du musée Dar

Niaba à Tanger, lundi 13 novembre 2023, qui deviendra Dar Niaba, musée des artistes

voyageurs.

Le musée est doté et enrichi par une généreuse donation de monsieur Didier Sentis de

Montoussy, d’environ 350 œuvres et objets, rassemblée depuis plus de trois décennies avec

passion et offerte par amour au Maroc. Ce geste est le témoignage de sa volonté de partager

cette collection avec tous les visiteurs.

Le Maroc a constamment suscité la fascination des artistes voyageurs, qui ont su saisir sa

lumière, ses couleurs, son riche patrimoine et l’hospitalité des marocains ; ils ont été ses

meilleurs ambassadeurs à une époque où Tanger était un carrefour de rencontres et

d’échanges.

Cette exposition permanente, caractérisée par la créativité de ses artistes, offre aux visiteurs

un parcours sur leurs perceptions du Maroc pendant cette période.

Cet espace, qui a accueilli l’un des grands artistes, Eugène Delacroix, pendant son séjour à

Tanger, a été le siège du premier consulat de France au Maroc en 1816, et également le

premier siège de la gestion des affaires étrangères marocaines abritant un « Naîb »,

représentant l’autorité chérifienne en 1851.

Nous tenons à remercier monsieur Didier Sentis de Montoussy pour sa générosité ainsi que

ceux qui ont permis cette rencontre : monsieur Olivier Conil et monsieur Alexandre Pajon.

