Par : Erma Bombeck

Si je pouvais revivre ma Vie

J’aurais moins parlé, mais écouté davantage.

J’aurais invité des amis à venir souper

même si le tapis était taché et le divan défraîchi.

J’aurais grignoté du maïs soufflé au salon

et ne me serais pas souciée de la saleté

quand quelqu’un voulait faire un feu dans le foyer.

J’aurais pris le temps d’écouter

mon grand-père évoquer sa jeunesse.

Je n’aurais jamais insisté pour que les fenêtres

de la voiture soient fermées par un beau jour d’été

tout simplement parce que mes cheveux venaient tout juste d’être coiffés.

J’aurais fait brûler ma chandelle sculptée

en forme de rose au lieu de la laisser fondre d’elle-même

parce qu’entreposée pendant trop longtemps dans l’armoire.

Je me serais assise dans l’herbe avec mes enfants

sans me soucier des taches de gazon.

J’aurais moins ri et pleuré en regardant la télé,

mais davantage ri et pleuré en regardant la VIE.

Je serais restée au lit lorsque j’étais malade

plutôt que de prétendre que la terre cesserait de tourner

si je ne travaillais pas cette journée-là.

Je n’aurais jamais rien acheté

pour la simple raison que c’était pratique

ou encore à l’épreuve des taches

ou parce que garanti pour durer toute la vie.

Au lieu de souhaiter la fin de mes neuf mois de grossesse,

j’en aurais savouré chacun des instants

en réalisant que la merveille grandissant

en dedans de moi était la seule chance de ma vie

d’aider Dieu à faire un miracle.

Lorsque mes enfants m’embrassaient avec fougue,

je n’aurais jamais dit : ” Plus tard.

Maintenant va te laver les mains avant de souper ” .

Il y aurait eu plus de ” Je t’aime… “

que plus de ” Je suis désolée… ” ,

mais surtout,

si on me donnait une autre chance de revivre ma vie,

j’en saisirais chaque minute…

la regarderais et la verrais vraiment…,

la vivrais…et ne la redonnerais jamais.