Conspiracy Watch : Qui est complotiste ?

Dans un tweet datant du 13 septembre 2023, Conspiracy Watch prévient qu’à la Fête de l’Humanité, le conférencier « conspirationniste » Michel Collon y est invité à prendre la parole. Merci pour votre prévenance !

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Michel Collon est décrit ainsi. Nous pouvons notamment rappeler cet extrait : Le Belge Michel Collon, fondateur du site de « réinformation » complotiste Investig’action.

La description de son directeur-fondateur, Rudy Reichstadt, faite par Benoît Bréville du Monde Diplomatique est particulièrement éclairante :

Rudy Reichstadt n’aime pas les critiques. Pour s’y être essayé, Pascal Boniface, directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), s’est vu accusé de « banaliser » les théories du complot antijuives. Il n’aime pas non plus ce qui lui paraît trop à gauche : le dirigeant travailliste Jeremy Corbyn, accusé de « liens avec la mouvance conspirationniste » ; le sociologue et vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l’homme des Nations unies Jean Ziegler, qui aurait un « tropisme conspirationniste » ; M. Jean-Luc Mélenchon, dont les conceptions de politique étrangère rejoindraient « les obsessions conspirationnistes martelées depuis des années par des médias iraniens et russes » ; ou l’économiste et philosophe Frédéric Lordon, qui parviendrait « à dépasser la question décidément gênante du complotisme par plus de complotisme ensemble ».

Lassé de lire des extravagances sur Internet, le jeune homme fonde en 2007 Conspiracy Watch. Son acharnement à traquer les conspirationnistes de tous poils lui gagne la sympathie de l’historien Pierre-André Taguieff et de Bernard-Henri Lévy, lequel lui ouvre les portes de sa revue La Règle du jeu. Célébré par Caroline Fourest comme un « éclaireur », il s’impose dans les médias en tant qu’expert ès théories du complot. Il multiplie les entretiens et les tribunes dans Le Monde, Libération, Le Parisien, etc. Quand les universitaires Gérald Bronner et Pierre-André Taguieff ne sont pas libres, c’est lui qu’on invite pour commenter les dernières élucubrations sur tel ou tel attentat.

Il se présente pompeusement comme « politologue de formation », « directeur de Conspiracy Watch, l’observatoire du conspirationnisme » et « membre de l’Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès ». Adoubé par le ministère de l’Éducation nationale, qui le met à l’honneur dans sa ressource en ligne « Déconstruire la désinformation et les théories conspirationnistes », Rudy Reichstadt n’a pourtant rien d’un chercheur. Et son site relève davantage du blog collectif que d’un quelconque « observatoire ».

Le site Les Crises en conflit avec Conspiracy Watch (CW) y a consacré un dossier très documenté. On y apprend notamment comment CW a contribué à la fabrication d’un sondage largement médiatisé qui se révéla être une Fake News. Il concluait que 79 % des Français étaient complotistes. Comme le démontre Olivier Berruyer, « ce sondage présente à l’évidence de lourdes lacunes méthodologiques, imperfections et inductions qui font que sa conception ne pouvait que produire un tel résultat ». Je vous conseille aussi de jeter un œil sur les deux articles de l’Observatoire des Sondages toujours sur le même sujet.

Ayant envie d’en savoir plus, je m’aventure donc sur le site Conspiracy Watch, où je trouve une « Notice personnalité » dédiée à Michel Collon. On y apprend que ce complotiste est l’« auteur de livres sur Hugo Chavez, Israël ou la Libye ». « Michel Collon est un infatigable dénonciateur de ce qu’il appelle les ‘‘médiamensonges’’ que diffuserait selon lui la presse professionnelle. […] Il se rend en Libye, à l’invitation du régime du colonel Kadhafi. ». La référence utilisée pour ce dernier élément est un article datant du 5 juin 2012 du Monde qui le décrit comme étant « antiaméricain et antisioniste ». « Il a beaucoup milité contre l’opération de l’OTAN en Libye ». Cet article est d’ailleurs aussi présent sur le site Conspiracy Watch.

Profitons-en donc pour approfondir ce qu’a dit Michel Collon sur ce conflit en 2011 :

Il y a donc bel et bien bataille pour l’or noir libyen. D’autant plus pour un pays comme la France. […] Tiens, voilà quelque chose qu’on ne nous avait pas raconté sur le méchant Kadhafi ! Qu’il aidait les Africains à s’émanciper de l’étouffante tutelle des Occidentaux. Y aurait-il encore d’autres non-dits de ce genre ? [1]

Ou encore :

Quand Obama le dit lui-même, vous ne le croyez pas non plus ? Ce 28 mars, Obama a justifié ainsi la guerre contre la Libye : « Conscients des risques et des coûts de l’action militaire, nous sommes naturellement réticents à employer la force pour résoudre les nombreux défis du monde. Mais lorsque nos intérêts et valeurs sont en jeu, nous avons la responsabilité d’agir. Vu les coûts et les risques de l’intervention, nous devons chaque fois mesurer nos intérêts face à la nécessité d’une action. L’Amérique a un important intérêt stratégique à empêcher Kadhafi de défaire ceux qui s’opposent à lui. » […]

Mais, dès que vous émettez un doute sur l’opportunité de cette guerre contre la Libye, tout de suite, on vous culpabilise : « Vous refusez donc de sauver les Libyens du massacre ? »

Question mal posée. Supposons que tout ce qu’on nous a raconté se soit vraiment passé. Premièrement, arrête-t-on un massacre par un autre massacre ? Nous savons qu’en bombardant, nos armées vont tuer de nombreux civils innocents. Même si, comme à chaque guerre, les généraux nous promettent que celle-ci sera « propre », nous avons l’habitude de cette propagande.

Deuxièmement, il y avait un moyen beaucoup plus simple et efficace de sauver des vies tout de suite. Tous les pays d’Amérique latine ont proposé d’envoyer immédiatement une mission de médiation, présidée par Lula. La Ligue arabe et l’Union africaine soutenaient cette démarche et Kadhafi avait accepté (proposant aussi d’envoyer des observateurs internationaux pour vérifier le cessez-le-feu). Mais les insurgés libyens et les Occidentaux ont refusé cette médiation. […]

Des câbles diffusés par Wikileaks avertissaient que l’est de la Libye était, proportionnellement, le premier exportateur au monde de « combattants – martyrs » en Irak. Des rapports du Pentagone décrivaient un « scénario alarmant » sur les rebelles libyens de Benghazi et Derna. Derna, ville de 80.000 habitants à peine, serait la première source de jihadistes en Irak. De même, Vicent Cannistraro, ancien chef de la CIA en Libye, signale parmi les rebelles beaucoup d’ « extrémistes islamiques capables de créer des problèmes » et que les « probabilités [sont] élevées que les individus les plus dangereux puissent avoir une influence dans le cas où Kadhafi devrait tomber ».

Évidemment, tout ceci s’écrivait lorsque Kadhafi était encore « un ami ». Mais ça montre l’absence totale de principes dans le chef des USA et de leurs alliés. Quand Kadhafi a réprimé la révolte islamiste de Benghazi en 2006, ce fut avec les armes et le soutien des Occidentaux. Une fois, on est contre les combattants à la Ben Laden. Une fois, on les utilise. Faudrait savoir.

Parmi ces diverses « oppositions », quel élément l’emportera ?[2]