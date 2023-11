Aujourd’hui j’ai le privilège de recevoir Dre Marie-Eve Labrie qui est chiropraticienne.

Elle va nous parler de l’impact des mémoires de blessures sur la santé de notre système nerveux.

Marie-Eve utilise une technique chiropratique qui s’appelle la kinésiologie appliquée, cela permet de remonter à la source de l’impact afin de mieux travailler la blessure.

C’est une approche plus globale, d’ailleurs cela peut aider d’autres problématiques qu’on rencontre à ce moment-là, tels que : le sommeil, la digestion, la mémoire, les douleurs inflammatoires…

De cette façon, les gens comprennent mieux comment leur corps fonctionne et peuvent ainsi faire des changements concrets dans leur vie.

Pour comprendre l’impact du système nerveux sur les blessures physiques et émotionnelles, nous allons plonger dans le sujet plus en détail.

Pour commencer, on va parler des besoins fondamentaux des neurones et vous allez voir qu’il y a un lien précis entre ces besoins fondamentaux et les mémoires de blessures.

Donc de quoi nos neurones ont besoin pour bien fonctionner ?

Voici les 3 besoins fondamentaux :

le besoin d’oxygène

le besoin d’une bonne source d’énergie

le besoin d’une stimulation saine



le besoin d’oxygène :



Cela vient avec l’importance de bien respirer.

Respirer avec le nez va stimuler les échanges tissulaires.

L’activité physique va permettre de bons échanges gazeux au niveau des tissus. Ce qui favorise une bonne santé osseuse, musculaire et émotionnelle.

Automatiquement tout cela va avoir un impact sur la santé biomécanique des poumons et du diaphragme



le besoin d’une bonne source d’énergie :



Une source importante pour l’énergie est le glucose. Pour cela, nous avons besoin d’une gestion saine de la glycémie,

Vous avez besoin d’un microbiote en santé afin d’avoir une paroi intestinale optimale pour bien absorber les vitamines et minéraux.

une exposition à la lumière naturelle



le besoin d’une stimulation saine



par le mouvement pour un bon développement neuronal ainsi qu’un cortex optimal

avoir des messages cohérents entre les différentes parties du cerveau

Maintenant essayons de comprendre ce qui se passe quand nous avons un traumatisme.

Pour commencer, lors d’un choc notre cerveau va enregistrer tous les stimuli dans notre environnement lors de l’accident comme les odeurs, le goût, les bruits, le toucher, la vue…

À partir de là notre cerveau peut réagir dès que nous rencontrons à nouveau un stimulus similaire.

Marie-Eve prend pour exemple un accident de voiture : si vous étiez en train de boire un café en conduisant, le corps pourrait réagir la prochaine fois que vous prendre un café car il a associé cette stimulation à l’accident, donc un danger.

C’est un peu comme si notre système nerveux revivait la situation.

Toutes ces réactions, post-accident, vont engendrer du stress.

Pour le système nerveux c’est très exigeant et donc ça peut créer des incohérences au niveau des messages.

Il y a des choses qui ne sont pas vraiment dangereuses qui sont perçues à partir de ce moment-là comme étant dangereuses.

C’est pourquoi c’est vraiment important de prendre soin des mémoires de blessure pour que les messages qu’on envoie soient cohérents au niveau de notre système nerveux.

Quand le système nerveux est trop stimulé par des traumas, il se met en mode survie. L’oxygénation ne sera plus aussi bonne car notre respiration devient plus rapide lors de stress, l’énergie ne circule plus bien dans le corps…

Les parties du corps qui seront touchées en 1er par ces dérèglements, ce sont les extrémités : les mains, les pieds, et la tête! Donc votre mémoire.

On constate d’ailleurs assez facilement que lors de moments stressants, nous avons de la difficulté à utiliser notre mémoire : nous perdons nos idées, nous cherchons nos mots…

