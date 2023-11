Mise en avant à Rabat du rôle croissant du savoir scientifique dans la compréhension et la lutte contre le phénomène du terrorisme (panélistes)

Avec MAP

Rabat – Les participants à la séance d’ouverture de la troisième édition de la Conférence internationale sur la lutte contre l’extrémisme violent, tenue mardi à Rabat, ont mis l’accent sur le rôle croissant du savoir scientifique dans la compréhension et la lutte efficace contre le phénomène du terrorisme, notamment à travers la complémentarité sur le terrain des rôles des experts, académiciens et pratiquants.

Le savoir scientifique constitue un pilier essentiel dans la lutte décisive contre l’extrémisme violent, ont souligné ces panélistes lors de la séance d’ouverture de cette conférence initiée sous le thème “les connaissances scientifiques pour faire face à l’extrémisme violent”, précisant que la compréhension approfondie des complexités et mécanismes liés à l’extrémisme et au recrutement dans les groupes terroristes contribue à l’élaboration d’une réponse globale et préventive à cette menace mondiale.

À cet égard, le ministre de la justice, Abdelatif Ouahbi, a indiqué que la voie du savoir scientifique s’inscrit dans le cadre des mesures prises aux niveaux national et international dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la prévention de l’extrémisme, soutenant que le renforcement du dialogue entre les civilisations, cultures et peuples dépend de l’adoption de plans et de programmes d’instruction et de sensibilisation.

“Le Royaume a entrepris une politique pénale nationale de lutte contre le terrorisme et la prévention de l’extrémisme, se traduisant par plusieurs mesures, notamment la consolidation de son système législatif par des dispositions préventives assurant son immunisation contre les tendances à l’extrémisme et à la violence”, a fait savoir M. Ouahbi, évoquant également la mise en place d’organes administratifs, judiciaires, sécuritaires et financiers garantissant l’efficacité et l’efficience requises pour faire face au terrorisme et à l’extrémisme