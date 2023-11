Persécution des étudiants arabes : « Cela pourrait conduire à un bain de sang »

Après l’attaque du collège de Netanya, les étudiants arabes de tout le pays craignent la rentrée scolaire. Les étudiants de Netanya ne savent toujours pas s’ils pourront retourner dans les dortoirs, et ce n’est que maintenant qu’ils commencent à en extraire leurs affaires

Par :Bachar Zoabi

Les élèves se sentent plus menacés qu’avant. Une manifestation contre des étudiants arabes au collège Safed, en novembre 2021 (Photo : David Cohen / Flash90)

Depuis qu’il a pris ses fonctions de ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir a appelé les citoyens à s’armer – bien sûr, uniquement les Juifs, et répète que les événements du Gardien des Murs 2 sont imminents. Après le 7 octobre, Ben-Gvira répété cette déclarationet a intensifié sesefforts d’armement. Contrairement au passé, il semble qu’aujourd’hui ses opinions soient soutenues par des segments croissants de la rue israélienne. La première à en être lésée est, bien sûr, la société arabe en Israël.

Les citoyens arabes d’Israël souffrent déjà d’une vagued’arrestationsen réponse à chaque mot ou activité sur les réseaux sociaux ; des pages et des comptes consacrés à la publicité, à la « honte » des Arabes et à les décrire comme des partisans du terrorisme ; la suspension des lieux de travailet des universités ; Et mêmele harcèlement et l’agression– par exemple, une femme enceintequi a été attaquée parce qu’elleparlait arabe dans la rue.

L’incident le plus effrayant et le plus dangereuxa eu lieu à Netanya le 28 octobre, lorsqu’un groupe d’étudiants arabes de l’université de Netanya vivant dans des dortoirs s’est retrouvé encerclé par des milliers de personnes scandant « Mort aux Arabes » et exigeant leur départ immédiat. La foule a même pris d’assaut les dortoirs et a tenté d’attaquer les étudiants.

Front intérieur >> : La guerre contre les civils palestiniens s’intensifie

« Toute l’histoire a commencé par des mensonges (une affirmation selon laquelle des étudiantsauraient jeté des œufs sur desfidèles dans une synagogue ; B.Z.). Aucun œuf n’a été lancé sur qui que ce soit. Il y a quelques garçons ici qui ont été envoyés pour provoquer des étudiants arabes, et ils ont tout fait », dit Mahmoud, un étudiant du nord qui vit dans des dortoirs à l’université de Netanya.

« Le samedi matin, nous avons été surpris par la coupure d’eau dans les dortoirs, et soudain nous avons entendu des voix de gens crier (‘Mort aux Arabes’ ; B.Z.). Nous n’avons pas répondu. Puis des policiers sont venus et ont demandé à fouiller notre appartement. Ils ont vérifié le réfrigérateur et ont constaté que la boîte d’œufs était pleine. Nous leur avons demandé de demander aux plaignants d’où l’œuf avait été lancé, et ils nous ont indiqué un appartement en particulier. Il s’est avéré qu’un étudiant juif y vivait. Puis ils ont pointé du doigt un autre appartement, qui s’est avéré vide. Puis la police est partie.

« Dans la soirée, nous avons appris que quelqu’un avait posté des incitations à la haine contre nous sur des groupes WhatsApp locaux. Des centaines de personnes sont apparues devant les dortoirs et ont scandé « Mort aux Arabes ». C’était vraiment effrayant, surtout pour les étudiants. Ils nous ont demandé de partir immédiatement. Plusieurs tentatives ont été faites pour calmer la situation, mais sans succès. Puis quelqu’un des gardes de sécurité est entré, qui a prétendu être un policier, mais il s’est avéré que ce n’était pas le cas, et a levé une arme devant nous. Nous avons appelé la police, et pendant longtemps, ils ont dit que les choses étaient sous contrôle, même si nous avons entendu des coups de feu à l’extérieur. Ils nous ont ensuite fait sortir. Nous y avons laissé toutes nos affaires.

Bien que la rentrée scolaire ait été reportée à cause de la guerre, les dortoirs de Netanya abritent des dizaines d’étudiants qui travaillent dans la région centrale ou suivent des cours d’été. Leurs vêtements et leurs affaires ont été laissés dans le dortoir, et ce n’est qu’il y a deux jours qu’ils ont commencé à venir les chercher.

La maire de Netanya, Miriam Feirberg-Ikar, a déclaré après l’incident qu’elle avait demandé que lesdortoirs soient évacués afin que les résidents évacués dusud et du nord puissent y être hébergés. Mais même avant cela, plusieurs familles de l’enveloppe de Gaza ont emménagé dans des dortoirs vides.

Mahmoud raconte : « Quand la guerre a commencé, plusieurs familles sont venues de l’enveloppe, et nous avions de bonnes relations avec elles. Mais après l’incident, même l’administration du collège, que nous avons contactée à plusieurs reprises, ne nous a pas aidés. Ils ont affirmé que des œufs avaient été lancés et que quelqu’un avait même agité un drapeau palestinien, même si cela ne s’est pas produit. Maintenant, il y a des menaces sur les réseaux sociaux selon lesquelles les étudiants arabes ne seront pas autorisés à retourner dans les dortoirs, mais nous n’avons pas d’autre choix que de rentrer, nous avons des contrats de location et de travail, et l’école quand cela commencera.

Ces derniers jours, au nom du corps étudiant conjoint des étudiants arabes des universités, du procureur général du gouvernement, du procureur de l’État et du commissaire de police, le Centre Adalah a lancé un appel à l’ouverture d’une enquête sur les événements survenus à l’université de Netanya. L’appel a noté que de grandes parties de l’événement ont été filmées et publiées sur les réseaux sociaux, en plus de la fuite de correspondance dans divers groupes WhatsApp de personnes qui ont participé à l’événement. De cela, selon la demande, on peut conclure que l’événement était planifié à l’avance et visait à vider les dortoirs des étudiants arabes.

Vidéo de l’attaque à Netanya le 28 octobre 2023

Parmi les éléments de preuve, joints à la demande figurait une copie d’un document intitulé « Résumé d’une réunion sur la sécurité au Netanya College », relatif à une réunion tenue dix jours avant l’incident. Selon le document, il a été convenu qu’« il n’y a plus d’étudiants dans les dortoirs, ils seront donc utilisés pour accueillir des familles de l’enveloppe de Gaza et d’autres endroits ». Selon le document, le président de l’université de Netanya, le professeur Yaakov Hart, et des représentants des groupes « Citoyens défendent Kiryat Hasharon » et « Combattants de Netanya-Est » ont assisté à la réunion.

Le Centre Adalah a appelé la police à ouvrir une enquête sérieuse et rapide sur les circonstances de cet incident dangereux, et à agir pour que tous ceux qui en sont à l’origine soient tenus responsables. Selon Adalah, si la police ne s’acquitte pas de ses devoirs conformément à la loi, dans les circonstances actuelles, ce sera « une incitation et un encouragement pour les groupes et autres éléments qui cherchent à attaquer les Arabes sur la base de leur appartenance nationale ».

Le Centre Adalah a réagi en disant : « Comme si la persécution et l’incitation à la violence dirigées contre les citoyens arabes, conduisant à leur arrestation et à leur expulsion des lieux d’études et de travail, ne suffisaient pas, les autorités chargées de l’application de la loi ont ignoré l’incitation à la violence physique et se sont organisées pour nuire à la sécurité [des étudiants]. B.Z.). Des émeutes menées par de grandes foules ont été diffusées sur diverses plateformes sur les réseaux sociaux et à la télévision, et ont été soutenues par des élus, mais se sont terminées sans obligation de rendre des comptes ni aucune action en justice dissuasive contre les émeutiers.

« Cela envoie des messages clairs à l’opinion publique israélienne de la part de ceux qui sont censés être responsables de l’État de droit : ‘Le sang arabe vous est permis.’ Lorsque le ministre arme les milices juives avec des armes à feu, et que la violence policière systématique se poursuit, le mépris continu de tout cela par le reste de l’appareil d’État aura des conséquences sanglantes.

La police israélienne a répondu : « Le 28 octobre, un rapport a été reçu au sujet d’une manifestation devant le collège de Netanya, qui a commencé à la suite d’un signalement d’œufs jetés sur une synagogue par des étudiants vivant à l’université. Aucune fusillade n’a eu lieu sur les lieux et personne n’a fait irruption dans le collège. Après une action déterminée de la part des forces de police, tous les étudiants ont quitté les lieux sains et saufs. La police israélienne a ouvert une enquête sur cette affaire.

« Une nouvelle phase de préjudice pour les élèves »

« Ce qui s’est passé à Netanya est une nouvelle phase de préjudice pour les étudiants arabes, après la persécution qui a eu lieu depuis le début de la guerre par les universités, les collèges et la police », a déclaré Yosef Taha, un étudiant de l’Université de Tel Aviv qui coordonne le comité des comités d’étudiants arabes dans les universités. « Nous avons organisé une réunion pour les étudiants du collège de Netanya, et un groupe a été choisi pour les représenter devant le collège.

« Les étudiants parlent de grands dégâts, non seulement de la menace physique qui s’est produite contre eux cette nuit-là, mais aussi de grands dommages économiques. Ces étudiants vivent également dans des dortoirs parce qu’ils sont engagés dans leur travail. Maintenant qu’ils sont rentrés chez eux, qui sont relativement éloignés de la région centrale, ils ne peuvent pas retourner au travail. Malheureusement, aucune réponse n’a été reçue de la part du collège, ni de la direction des dortoirs, qui est une société privée (Issta Properties, B.Z.). »

Nous avons contacté le Netanya College et Issta Properties pour obtenir des commentaires, leurs réponses seront publiées si et quand elles seront reçues.

Selon Taha, « l’incident de Netanya peut se répéter n’importe où. Par exemple, au Safed College. Je crois que cela ne s’est pas produit là-bas simplement parce que les étudiants n’étaient pas à l’université à ce moment-là. À Netanya, les étudiants sont restés dans des dortoirs à cause du travail, et à Safed, ils ne travaillent pas dans ce domaine. Si cela se produit là-bas, cela nuira également à l’université, car beaucoup d’étudiants là-bas sont arabes.

En effet, un étudiant du collège Safed, qui a préféré parler sous couvert d’anonymat, a déclaré : « Nous avons reçu des informations faisant état de menaces à notre encontre si nous retournions à l’école. Je ne sais pas à quel point c’est grave, mais c’est très effrayant. Je ne veux pas que ce qui s’est passé à Netanya nous arrive, d’autant plus que le collège Safed a été témoin d’incidents similaires dans le passé contre des étudiants arabes, et à une époque où l’atmosphèreenIsraël n’était pas aussi mauvaise qu’elle l’est aujourd’hui.

Taha dit qu’« il y a encore de la persécution [dans les institutions académiques ; B.Z.) et, dans certains endroits, faire appel à des experts pour interpréter les publications des étudiants. Au Technion, par exemple, ils ont fait venir un expert en histoire et en religion pour analyser un verset du Coran publié par une jeune femme. Je suis à l’université depuis des années, je n’ai jamais vu la peur dans les yeux des étudiants comme je le vois maintenant. Bien sûr, la situation est difficile dans la société israélienne, mais il n’est pas naturel et inacceptable de déverser toute cette colère sur les étudiants arabes.

“L’Académie pour l’égalité, un groupe de professeurs juifs et arabes qui tente de soutenir les étudiants, a récemment approché plusieurs institutions pour protester contre la persécution des étudiants et des professeurs. Le professeur Anat Matar de l’Université de Tel Aviv a déclaré : « Lors des événements de mai 2021, nous avons mis en place une ligne d’urgence en raison de la persécution des étudiants palestiniens. Plus tard, l’activité s’est relativement bien arrêtée, et maintenant, avec le retour de la persécution, nous avons les outils et nous avons commencé à travailler immédiatement.

« Il y a une petite équipe qui surveille la persécution des professeurs, et une équipe plus importante qui surveille la persécution des étudiants. Nous référons les étudiants à des avocats si nécessaire, ou nous allons directement à l’université, et je pense que les choses se sont améliorées récemment. Peut-être qu’après la lettre envoyée par le ministre de l’Éducation Yoav Kish (exigeant que les universités soient tenues de rendre compte du traitement des plaintes contre les étudiants soupçonnés d’avoir soutenu le terrorisme), les universités ont décidé de ne pas s’identifier complètement à son approche, peut-être parce qu’elles ont découvert que dans certains cas, il y avait une exagération.

En ce qui concerne les craintes que la situation ne s’aggrave à la rentrée scolaire, le professeur Matar déclare : « C’est effrayant. Il y a beaucoup d’incitation à la haine sur les réseaux sociaux, et cela n’a jamais atteint ce stade auparavant. Les universités doivent travailler sur cette question, après ne pas nous avoir répondu au début, maintenant elles ont commencé à réagir et à admettre que de l’autre côté, il y a aussi des éléments qui doivent surveiller l’incitation qu’ils diffusent, et c’est bien. Les étudiants palestiniens doivent contacter l’université s’ils sont exposés à une incitation à la violence. Je crois que la police peut également être contactée, même si je comprends que certains étudiants ne le font pas par crainte que leurs coordonnées ne soient davantage exposées. Mais que celui qui le peut le fasse, et qu’il suive l’affaire.

« La persécution par les institutions universitaires, et même les poursuites par la police, malgré sa gravité, sont plus faciles que la persécution et la diffamation qui ont eu lieu sur les réseaux sociaux et qui ont conduit à ce qui s’est passé à Netanya. Cela pourrait conduire à un véritable bain de sang », a déclaré Rula Daoud, co-directrice de Standing Together.

« Nous avons mis en place uneligne d’assistance téléphonique pour aider les étudiants, et nous avons reçu de nombreux appels depuis le début de la guerre », a-t-elle déclaré. Nous avons également mis en place un garde-fou pour le partenariat judéo-arabe dans les universités, et les cellules étudiantes font leur travail, mais la vérité est que de telles campagnes d’incitation sont dangereuses et effrayantes. Nous essaierons d’aider les étudiants à faire face à ces persécutions, et nous appelons les établissements universitaires et la police à trouver des solutions pour protéger immédiatement les étudiants.

Nous sommes choqués et choqués, inquiets et effrayés par les événements récents.

Des jours comme ceux-ci, il y a ceux qui exigent que la presse « choisisse son camp ». Le camp que nous avons choisi est clair : nous sommes solidaires de tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans cette guerre ; aux côtés de tous ceux qui ont été contraints de fuir pour sauver leur vie et de laisser derrière eux un foyer ; Aux côtés de tous ceux qui craignent pour leur vie et celle de leurs familles et de leurs proches, en Israël, à Gaza et en Cisjordanie.

Ces jours-ci, nous pensons que notre voix, la voix des Palestiniens et des Israéliens contre l’occupation et pour une paix, une sécurité et une liberté justes pour tous, est plus importante que jamais. Les histoires importantes qui ne sont pas couvertes par les médias grand public sont innombrables, mais nos ressources sont limitées. Avec votre aide, nous pouvons présenter à un public croissant des histoires comme celle que vous venez de lire, et offrir une analyse, un contexte et une couverture indispensables, en particulier en cette période difficile et dramatique. La meilleure façon d’assurer notre stabilité et notre indépendance est de soutenir la communauté du lectorat par le biais d’une adhésion à Local Conversation.

Source : Persécution des étudiants arabes : « Cela pourrait conduire à un bain de sang » – Local Conversation (mekomit.co.il)