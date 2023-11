Sommet extraordinaire Arabo-Islamique Un bilan mitigé

Par Jawad KERDOUDI Président de l’IMRI (Institut Marocain des Relations Internationales)

Pour la première fois les 22 membres de la Ligue Arabe et les 57 Etats de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI) se sont réunis à Ryad en Arabie Saoudite pour examiner la guerre menée par Israël contre la bande de Gaza. La Ligue arabe et l’OCI représentent 1,6 milliard de personnes à travers le monde. Cette guerre fait suite à l’offensive du Hamas sur le territoire israélien le 7 Octobre 2023, causant la mort de 1200 Israéliens et la prise de 240 otages.

Le Sommet arabo-islamique a rejeté l’argument israélien de légitime défense, et exige l’arrêt immédiat des opérations militaires israéliennes à Gaza. Ces opérations ont causé la mort à ce jour de 12.000 personnes dont des femmes et des enfants, ainsi que le déplacement de 1,6 million de Gazaouis du Nord vers le Sud de la bande de Gaza. Le Sommet a dénoncé cette guerre qui n’est justifiable sans aucun prétexte, et demandé au Conseil de sécurité de l’ONU d’adopter une résolution décisive et contraignante pour mettre fin à l’agression israélienne dans la bande de Gaza. L’Arabie saoudite tient les autorités d’occupation israéliennes pour responsables des crimes contre le peuple palestinien. Elle exige de mettre fin à l’occupation et au siège de Gaza, et à la colonisation de la Cisjordanie. Le Président de l’Iran Ebrahim Raissi qui est arrivé en Arabie saoudite pour la première fois depuis la reprise des relations diplomatiques avec le régime saoudien en Mars 2023, a proposé de déclarer l’Armée israélienne d’organisation terroriste ayant commis des crimes de guerre à Gaza. La déclaration finale du Sommet a appelé tous les pays à cesser d’exporter des armes et des minutions à Israël.

L’Algérie et la Libye ont proposé la rupture des liens diplomatiques et économiques avec Israël, et de cesser l’approvisionnement en pétrole d’Israël et ses alliés. Cette proposition a été refusée par les Emirats-Arabes-Unis et Bahreïn qui ont normalisé leurs relations avec Israël en 2020. Le Président turc Erdogan a accusé les pays occidentaux de rester silencieux face aux massacres en cours en Palestine. Le Président palestinien Mahmoud Abbas a de son côté fustigé la responsabilité des Etats-Unis, qui ont la plus grande influence sur Israël, et qui portent l’absence d’une solution politique. Le Sommet a également décidé de ne pas entamer de processus politique avec Israël jusqu’à l’obtention du cessez-le-feu à Gaza. L’Emirat de Qatar qui joue le rôle de médiateur pour la libération des otages détenus par le Hamas, a également déclaré qu’il faut stopper les crimes de guerre commis par Israël.

Pendant la tenue de ce Sommet Arabo-islamique, Israël a continué à bombarder les hôpitaux à Gaza, notamment le plus grand hôpital Shifa. Ce qui a amené MSF (Médecins sans frontières) à qualifier de catastrophique la situation à l’intérieur des hôpitaux qui manquent de tout pour soigner les blessés. De son côté, le dirigeant de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) a indiqué que le système de soins dans la bande de Gaza est à genoux : 20 sur 30 hôpitaux à Gaza ne sont plus opérationnels. Le Président Macron, le seul dirigeant occidental dans une interview à la BBC, a exhorté Israël à cesser les bombardements tuant des civils, notamment les bébés, les femmes et les personnes âgées. Il a ajouté qu’il n’y a aucune justification et aucune légitimité à cela.

En conclusion, il faut malheureusement s’attendre à un faible effet concret des décisions de ce Sommet. L’appel au Conseil de sécurité est vain, car les Etats-Unis qui disposent du droit de véto ne laisseront passer aucune résolution défavorable aux intérêts d’Israël. Les Etats-Unis qui sont le principal fournisseur d’armes à Israël parmi les plus sophistiquées, ne renonceront pas à livrer à Israël d’autres armes. D’ailleurs le Président Biden a demandé au Congrès une rallonge financière de 14,3 milliards de dollars en faveur d’Israël. D’autre part, les Etats-Unis ont rejeté jusqu’à présent toutes les demandes de cessez-le-feu. Le ministre des affaires étrangères britannique a déclaré de son côté « qu’Israël prend des mesures pour assurer sa propre stabilité et sa propre sécurité ».

Enfin, le Jihad islamique a indiqué que de telles réunions n’ont jamais donné de résultats concrets, car le Sommet Arabo-Islamique s’est abstenu d’énoncer des mesures économiques et politiques punitives à l’encontre d’Israël.