Nous sommes choqués, inquiets et effrayés par les événements récents.

Des jours comme ceux-ci, il y a ceux qui exigent que la presse « choisisse son camp ». Le camp que nous avons choisi est clair : nous sommes solidaires de tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans cette guerre ; aux côtés de tous ceux qui ont été contraints de fuir pour sauver leur vie et de laisser derrière eux un foyer .

Aux côtés de tous ceux qui craignent pour leur vie et celle de leurs familles et de leurs proches, en Israël, à Gaza et en Cisjordanie.

Ces jours-ci, nous pensons que notre voix, la voix des Palestiniens et des Israéliens contre l’occupation et pour une paix, une sécurité et une liberté justes pour tous, est plus importante que jamais.

Les histoires importantes qui ne sont pas couvertes par les médias grand public sont innombrables, mais nos ressources sont limitées. Avec votre aide, nous pouvons présenter à un public croissant des histoires comme celles que vous lisez depuis plus de 27 ans, une analyse, un contexte et une couverture indispensables, en particulier en cette période difficile et dramatique.

Aujourd’hui Maghreb Observateur est fier de compter parmi son équipe de prestigieux chroniqueurs et journalistes, des éditorialistes de renom. Et afin d’orchestrer le tout c’est au début de 2023 que Mme Rajae Khaled un trésor comptant 36 ans d’expériences au sein de la MAP est venue apporter une valeur inestimable à cette merveilleuse équipe.

« Les éditorialistes jouent un rôle unique et essentiel. Ils donnent le ton au journal et incarnent l’identité même de Maghreb Observateur. L’indépendance journalistique, une valeur sacrée.

Il n’y a pas de journalisme sans indépendance journalistique.

À Maghreb Observateur, un magazine Canadien, comme dans les autres grandes salles de rédaction au pays, les journalistes travaillent en toute indépendance, en ayant l’intérêt public comme seul guide. Ce droit est sacré. Il permet aux journalistes de rédiger des reportages, d’enquêter, de rechercher la vérité, et ce, à l’abri de toute pression extérieure.

Ces pressions existent, bien sûr. Subir les demandes et revendications des uns et des autres fait même partie du quotidien des reporters. Mais l’indépendance des salles de rédaction par rapport aux lobbies, aux annonceurs, aux élus et aux partis politiques leur permet justement de s’élever au-dessus de ces influences afin d’accomplir leur tâche avec rigueur, professionnalisme et impartialité.

À Maghreb Observateur, l’indépendance des reporters est protégée par le guide des normes journalistiques et les conventions collectives. Quant aux droits et devoirs des journalistes, ils sont balisés par le guide de déontologie de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec qui établit les normes de la profession.

Par ailleurs, Maghreb Observateur est membre de la fédération de la presse spécialisée du Québec, un tribunal d’honneur dont le mandat est de protéger la liberté de la presse et de défendre le droit du public à une information de qualité.

Le journalisme factuel (à distinguer du journalisme d’opinion) se fait ainsi en toute objectivité. Il ne favorise ni cause ni point de vue. Il est produit sans interférences politiques, idéologiques ou commerciales.

Le Maghreb Observateur s’engage à défendre les idées et les causes qui assureront l’avancement politique, économique, culturel et social de la société Marocaine. Nous nous voulons un trait-union entre le Maroc et les Marocaines et Marocains du Monde.

Le Maghreb Observateur se veut aussi un vigilent observateur des actions et agissements de nos institutions autant étatiques que institutionnelles

Nos donateurs et nos annonceurs ne peuvent en aucun cas intervenir dans le contenu journalistique et n’ont aucun droit de regard sur celui-ci. Maghreb Observateur garantit ainsi que ses journalistes, peu importe les contraintes financières et le modèle économique, de continuer à travailler en toute indépendance, avec en tête un seul intérêt : celui du public.

Le fondateur :

Pour ceux qui le connaissent bien et l’estime à sa juste valeur, il pourrait être un peu de tout ça.

Tout dépend des circonstances, de l’état d’âme études uns et des autres, donc tout compte fait, il est

comme tout le monde. C’est un homme tout court, mais un homme qui agit par des sentiments et non pas par intérêt; un homme qui change et qui évolue en fonction des autres de son milieu et de lui-même. S’il change d’avis, c’est que les autres et nous autres changeons d’avis aussi. On est parfois bon et parfois mauvais, mais il ne fait que nous décrire dans nos deux situations. Mais il comprend sûrement aussi que nous nous fâchons quand il nous critique et que nous sommes contents quand il fait notre éloge. Tout simplement, parce qu’on fait encore l’apprentissage de la démocratie. Mais une chose est sûre, c’est que c’est le seul miroir actuel qui reflète nos images bonnes et mauvaises au sein de notre communauté telle qu’elle est.

Comment contacter la rédaction de Maghreb Observateur ?

Merci de privilégier l’envoi d’informations, témoignages ou demandes destinés à la rédaction par mail pour un traitement plus rapide, à l’adresse : a.benzakour@maghreb-observateur.qc.ca

Si besoin, nous sommes également joignables au : 514-605-0043 par what’s app (demander le service éditorial). Nous garantissons bien sûr l’anonymat et la confidentialité des données communiquées.