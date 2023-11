Vues d’Afrique, bientôt 40 ans d’activités, est familiarisé avec le contexte.

Nous avons examiné le rapport du groupe d’action contre le racisme (2020), dans ses différents domaines : sécurité publique, justice, milieu scolaire, logement/emploi. Par ailleurs, deux des intervenants du reportage de Radio-Canada « profilage racial, 40 ans d’échec » sont jurés de notre Festival.

Principes du projet

S’il est un point sur lequel pédagogues, formateurs, psychologues, s’entendent, c’est bien le renforcement positif comme instrument clef de la réussite.

À l’inverse, les jugements dépréciatifs entraînent, en l’absence d’événements rompant l’enchaînement néfaste, des attitudes opposées :

Culpabilité, résignation, impuissance

S’assumer, devenir le meilleur dans ce domaine : Roi des crapules.

Ce n’est qu’exceptionnellement qu’un parallèle est établi et que ces préceptes soient appliqués dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Si on ne tend à la société en cause qu’un miroir « raciste »,

quelles possibilités s’offrent à elle ?

S’amender : guère encourageantes ; 40 ans d’échec

Être dans l’impasse : Non-racist White People Simply does’nt Exist

S’assumer : les suprémacistes.

Heureusement, on peut envisager le renforcement positif.

Un exemple édifiant : nous avons assisté à Paris, à la projection d’un reportage sur l’arrivée, en 1917, des premiers soldats noirs américains en Europe. Ils furent généralement dirigés par des officiers français et soumis au même régime que leurs frères d’armes (cf. Frères d’âme de David Diop, International Book Prize 2021) ce qui valut un avertissement de l’armée américaine : Ne les gâter pas trop. Nous ne voulons pas qu’ils apprennent des choses qu’ils ne devraient pas savoir, cela rendrait difficile leur retour. Peine perdue, pendant les permissions la population française les accueille à bras ouvert. C’est l’éblouissement, s’assoir à une terrasse de café, servis par des garçons blancs, sortir avec des Parisiennes…de plus ils apportent une musique totalement nouvelle. Dirigés par un chef d’orchestre talentueux les Harlem Hellfighters font une tournée triomphale dans les villes de France alors qu’aux États-Unis 1919 est l’année rouge des lynchages. Puis c’est la prohibition. Paris devient La Mecque de la culture joyeuse, c’est « l’intégration par la fête ». Toute une génération d’artistes noirs – musiciens, peintres, écrivains…traverse l’Atlantique. 1925, la Revue nègre débarque et c’est l’engouement. Joséphine Baker devient incroyablement populaire, elle joue avec les stéréotypes. Les perpétue mais s’en moque. Elle devient une icône de la mode, influence la liberté corporelle des femmes et sait flatter les Français avec la célèbre chanson J’ai deux amours, mon pays et Paris mais surtout elle les émeut lorsqu’en acquérant la nationalité française, elle déclare : La France a fait de moi ce que je suis, je suis prête en retour à lui donner ma vie.

À l’issue de la projection, le public, si fier de l’image de lui qu’on lui a renvoyée, était prêt à faire un mauvais parti à quiconque aurait proféré des notions racistes.

On a tendance à acquérir les bonnes dispositions qu’on vous prête (Somerset Maugham)

Quelques autres expériences positives dans le monde :

Aux Seychelles, comme dans les autres pays créoles, la question de la couleur de peau a longtemps été obsessionnelle : Bien-né lorsque l’enfant n’était pas trop foncé et les familles blanches créoles hantées par la crainte de mésalliances. Peu après avoir pris le pouvoir en 1977, le nouveau gouvernement prenait une décision fort impopulaire, les camps de la jeunesse où tous les garçons et filles devaient passer deux ans. Néanmoins, pour la première fois, des jeunes de milieux différents se rencontraient, s’appréciaient…quelques années plus tard, de nombreuses unions mixtes se concluaient. Les irréductibles s’exilaient en Afrique du Sud (encore sous apartheid), en Australie, en Grande-Bretagne…aujourd’hui, on ne constate pas de racisme aux Seychelles.

Au Rwanda, le colonisateur belge avait eu la désastreuse idée de faire figurer l’ethnie sur les papiers d’identité. La situation était aggravée par la tradition locale selon laquelle on n’avait que l’ethnie du père. Durant le génocide des Tutsis, aux barrages, la mention était fatale. Dès son arrivée au pouvoir, le premier acte du nouveau Gouvernement a été de la bannir. Une partie considérable de la population devint alors mixte puisque les unions entre Hutus et Tutsis avaient été très nombreuses (en fait les deux ethnies nourrissaient un fort ostracisme à l’égard de la troisième, fort minoritaire, les Pygmées Twa) ». Présent dans les têtes le traumatisme fait lentement place à l’avenir.

Dans d’innombrables sociétés, les interdits à l’égard des mésalliances ont pris des formes diverses, systèmes de castes, affirmation en dépit de la réalité, chez les planeurs esclavagistes, que les métis seraient stériles, comme les mules (d’où mulâtre), interdiction des relations sexuelles (Afrique du Sud 1926), sanctionnées (États-Unis). Les questions raciales ont été particulièrement présentes au 20e siècle, en Occident.

Certains ont considéré que c’était le Darwinisme qui s’appliquait lorsque, comme pour les plantes invasives par exemple, des sociétés plus fortes

envahissaient des territoires par la colonisation voire en éliminant leurs occupants (Caraïbes, Amériques, Australie, Namibie…), l’eugénisme en vogue voyait dans leur faiblesse la dégénérescence de l’espèce humaine. Dans cette mouvance, en 1937, les métis nés à la suite de l’occupation après la guerre 1914-18 de la Rhénanie et de la Ruhr par les troupes alliées et leurs soldats noirs, ont été stérilisés sans protestation internationale ni guère de mention dans les livres d’Histoire.

Certains biologistes estiment qu’en partie le racisme serait en réaction contre l’attirance génétique qui vise à acquérir le plus vaste potentiel en diversifiant les origines et que les interdits discriminatoires seraient donc un rempart contre l’attirance réciproque.

Personne n’est né avec la haine pour l’autre du fait de sa couleur…les gens doivent avoir appris à haïr et, s’ils peuvent apprendre à haïr, ils peuvent apprendre à aimer. Nelson Mandela

On peut observer qu’au Québec, les médias présentent souvent sous un jour favorable les couples « dominos ».

Le contexte québécois

Le Québec est-il un État raciste ? Pour répondre objectivement, il est pertinent de se référer à des repères historiques. Des lois ont existées dans nombre de pays qui, jusqu’il y a peu de temps interdisant à certaines catégories de population d’exercer certains métiers, de posséder des terres en plus d’être soumises à de multiples contraintes. En Europe, à l’égard des Juifs, aux États- Unis, en Afrique du Sud, à l’égard des Noirs, dans d’autres pays du monde envers diverses minorités. Non seulement de telles lois n’existent pas au Québec, mais elles seraient combattues puisque c’est l’égalité qui est promue. Peut-on parler de racisme systémique ? Ce dernier terme, issu de l’éthologie, introduit en francophonie par le neuro-psychiâtre Boris Cyrulnik repose sur le principe du maillon faible de la chaîne en biodiversité. Un exemple : pour débarrasser une zone humide infestée de moustiques, on emploie des pesticides. Plus de larves dont se nourrissaient les poissons, exit les poissons, plus d’insectes pour les oiseaux, exit les oiseaux mais aussi les petits mammifères dont ils étaient le menu avec leurs œufs…bref un maillon cède, la chaîne est brisée. Pour que le système soit bouclé, il faudrait donc des lois discriminatoires selon les éthologues. Ceci dit, le racisme peut être latent, sectoriel voire inconscient. Ce sont donc ces diverses formes qu’il convient de considérer.

Les gens n’ont pas de préjugés contre les individus mais contre les catégories : Les – Noirs, Juifs, Arabes.. – sont – jugement très péjoratif – … mais je connais un Arabe très bien, j’ai un copain noir…. Si on met l’accent sur l’identité catégorielle, on éloigne les gens les uns des autres. Les livres ont plusieurs feuilles, on me contraint à une seule estime Rachel Kahn, Présidente Sport et jeunesse à la Ligne contre le racisme et l’antisémitisme

(France). Nos vies sont tissées d’appartenances mais se s’y résument pas.

Plusieurs s’insurgent contre cette assignation « On doit reconnaître à chacun la dignité d’être considéré comme un individu ». Marie-Pierre Kokoma (Lous), chanteuse Belgo-Rwandaise, traductrice « noire » du poème d’Amanda Gorman qui a émut l’Amérique avec « The Hill We Climb » lors de l’investiture de Joe Biden, déplore Je vis pour ce jour où je ne serai qu’un être humain qui a décidé de faire de l’art, or je n’ai jamais donné une entrevue où on ne me parle pas de ma couleur de peau. Pour la Harvard Business Review « Diversity Training doesn’t work ».

« La peur doit changer de camp «, « Je suis Noir et fier de l’être ». L’antiracisme repose le problème qu’il entend résoudre, la structure est la même selon le philosophe Raphaël Enthoven.

Nous avons découvert un programme de lutte contre le racisme et l’ostracisme « Theory of Enchantment » développé par une jeune Afro-américaine, Chloé Valdary, et avons été frappé par le parallélisme avec nos principes de base. Son programme s’adresse aux écoles et Universités, agences gouvernementales, entreprises et autres organismes désirant sensibiliser leurs élèves, employés et usagers à ces questions. Le programme cherche à s’éloigner des approches typiques combattant le racisme qui seraient souvent problématiques en ce qu’elles creuseraient malgré elles les divisions raciales et renforceraient les stéréotypes.

Trois principes :

Traiter les autres comme des êtres humains et non des abstractions politiques

Utiliser la critique pour améliorer son estime de soi. Pour valoriser. L’insécurité engendrant la surcompensation qui débouche sur la recherche d’une idéologie (cf L’Enfance d’un chef de Jean-Paul Sartre)

Se conduire avec compassion.

Theory of Enchantment se fonde sur les principes d’un système pédagogique très en vogue dans les recherches sur l’éducation (SEL – Social and Emotionnal Learning) qui vise l‘épanouissement des enfants et adultes autant sur le plan personnel que collectif :

Conscience de soi

Autogestion (Self-management)

Prise de décision responsable

Compétences inter relationnelles

Conscience sociale

Et ce dans toutes les sphères de la vie quotidienne – pour les enfants, en classe, dans l’école, à la maison et dans la communauté.

Nous sommes familiers avec l’apprentissage socio-émotionnel et sa valeur appliquée au domaine dont nous traitons et retenons la place que fait la Théorie de Chloé Valdary à la culture populaire dont la musique. Un de nos collaborateurs a enseigné à l’Université populaire de Montréal et apporte ses propositions pour un volet philosophique.

Vues d’Afrique organise avec la CSDM des sessions de projections suivies de débats avec les jeunes. Pour la première année, des séances similaires se tiennent auprès des aînés dans des résidences. Toutes suscitant un vif intérêt si l’on en juge par les invitations pressantes à renouveler les sessions, Nous tiendrons des entretiens avec enseignants et formateurs

pour adapter le projet à leurs besoins et mettre ces apprentissages en pratique en collaboration à travers ateliers, feuilles d’exercices, discussions entre les participants. Le programme se veut flexible et polyvalent, inspirant et divertissant. Il faut plaire pour instruire professait le fabuliste (Jean de La Fontaine).