Gaza : Faites taire les armes, déclare le chef des secours à l’ONU à la conférence de Paris

Sous le regard du Président français Emmanuel Macron, le chef de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), Philippe Lazzarini, a souligné de son côté le sort « déchirant » des enfants de Gaza, qu’il a vus la semaine dernière « implorer pour un morceau de pain et une gorgée d’eau ».

Les déplacements massifs ont entraîné une grave surpopulation dans les abris et des quartiers entiers ont été réduits en ruines dans le cadre de l’offensive aérienne et terrestre massive d’Israël en représailles aux attaques meurtrières du Hamas le 7 octobre dernier, a déclaré M. Lazzarini.

Il est temps d’agir

Dans un message vidéo adressé à la conférence, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a réitéré sa condamnation des « actes de terreur odieux » commis par le Hamas contre Israël et a de nouveau appelé à la libération inconditionnelle de tous les otages.

Il a souligné son soutien aux civils de Gaza qui sont désormais « confrontés à un cauchemar humanitaire sans fin », soulignant que « le moment est venu d’agir concrètement ».

Bien que de l’aide ait commencé à arriver à Gaza, « ce n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan » car les besoins sont énormes, a-t-il déclaré, exhortant la communauté internationale à intensifier ses efforts pour aider et protéger les civils.

Cessez-le-feu humanitaire, soutien et solidarité

« Cela signifie un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Cela signifie garantir le plein respect du droit international humanitaire. Cela signifie protéger les hôpitaux, les installations des Nations Unies, les abris et les écoles », a martelé le Secrétaire général.

« Cela signifie un accès sans entrave, sûr et durable pour acheminer et distribuer des fournitures à une échelle, un volume et une fréquence bien plus importants – y compris le carburant. Et cela signifie investir dans l’appel humanitaire de 1,2 milliard de dollars que les Nations Unies viennent de lancer pour aider la population de Gaza », a-t-il ajouté.

M. Guterres a appelé à un soutien, affirmant que « nous pouvons aider les civils de Gaza à voir enfin, et à tout le moins, une lueur d’espoir – un signe de solidarité – et un signal que le monde prend conscience de leur sort et s’en soucie suffisamment pour agir ».

© WHO

De nombreuses familles ont déménagé vers le camp de réfugiés de Khan Younis, au sud de Gaza.

Protéger les civils « où qu’ils se trouvent »

M. Griffiths, qui représentait le Secrétaire général de l’ONU à la réunion de haut niveau dans la capitale française, a raconté avoir rencontré les familles de certaines des 240 personnes retenues en otage par le Hamas à Gaza depuis que le mouvement a perpétré son massacre dans le sud d’Israël il y a plus d’un mois.

Après s’être également entretenu avec des familles à Gaza, M. Griffiths a déclaré que la situation était « insupportable » et que la laisser perdurer serait une « parodie ».

Le chef des secours de l’ONU a souligné la nécessité urgente d’un cessez-le-feu humanitaire, « pour faire taire les armes », donner un peu de répit aux Gazaouis et permettre la reprise des services vitaux.

Il a également appelé à la protection des civils « où qu’ils se trouvent » et a réitéré ses préoccupations concernant le déplacement, en raison des opérations militaires israéliennes, de centaines de milliers de personnes du nord au sud de l’enclave vers des « zones dites de sécurité », où leur sécurité n’est en fait pas garantie.

Selon le Bureau de coordination de l’aide humanitaire de l’ONU (OCHA), 50.000 autres personnes auraient évacué mercredi le nord de Gaza vers le sud par un « couloir » ouvert par l’armée israélienne.

Un meilleur accès à l’aide est vital

Lors de la Conférence de Paris, MM. Griffiths et Lazzarini ont lancé un appel pressant au respect du droit international humanitaire dans le conflit, qui a déjà connu un nombre « inadmissible » de victimes civiles, et de la dignité humaine. Ils ont appelé à un accès sans entrave pour des centaines de camions d’aide supplémentaires afin d’apporter de la nourriture, de l’eau, des fournitures médicales et du carburant aux Gazaouis désespérés.

« Limiter sévèrement la nourriture, l’eau et les médicaments est une punition collective », ce qui constitue une violation du droit international, a averti M. Lazzarini.

Les deux dirigeants de l’ONU ont également plaidé en faveur de l’ouverture de points de passage frontaliers supplémentaires pour l’acheminement de l’aide, y compris à Kerem Shalom à la frontière avec Israël, car le volume d’aide venant d’Égypte par le point de passage de Rafah reste insuffisant.

Pour fournir des services humanitaires face à l’explosion des besoins, l’ONU et ses partenaires ont lancé en début de semaine un appel de fonds de 1,2 milliard de dollars dans le but d’intensifier les opérations humanitaires en faveur des 2,2 millions de personnes dans la bande de Gaza et des 500.000 Palestiniens en Cisjordanie. Contribuer à la mobilisation autour de ces financements est l’un des objectifs de la conférence de Paris.

L’UNRWA : « dernière lueur d’espoir »

M. Lazzarini a lancé un appel aux donateurs pour qu’ils intensifient leur soutien aux Gazaouis, soulignant que l’UNRWA est la dernière lueur d’espoir pour les civils de l’enclave, alors que le personnel continue de distribuer de la nourriture et de l’eau et de servir les personnes dans les abris et les hôpitaux, malgré les risques pour sa sécurité.

L’agence onusienne, qui a payé un tribut particulièrement élevé dans ce conflit avec 99 membres du personnel tués à Gaza, ne sera pas en mesure de payer les salaires de ses employés d’ici la fin de l’année, a-t-il averti.

Craintes de contagion régionale

M. Griffiths a déclaré qu’on ne peut ignorer les avertissements sur une nouvelle escalade dans la région, citant les récentes flambées de violence au Liban et au Yémen. Il s’est également dit préoccupé par la montée de la rhétorique antisémite et antimusulmane.

Le chef des secours de l’ONU a souligné le rôle crucial des efforts diplomatiques multilatéraux pour protéger les civils, garantir l’accès à l’aide et permettre la libération des otages.

Il a déclaré que la communauté internationale devait s’unir derrière des valeurs communes et contre le « choix de la guerre », faute de quoi « ce feu de forêt pourrait consumer la région ».



La communauté internationale devait s’unir derrière des valeurs communes et contre le « choix de la guerre », faute de quoi « ce feu de forêt pourrait consumer la région ».

Source : ONU