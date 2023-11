SENSIBILISATION À L’IMPORTANCE DU DÉPISTAGE CIBLÉ DU CANCER DU POUMON AU MAROC

L’Association Dar Zhor, une organisation dédiée à l’accompagnement et au bien-être des personnes touchées par le cancer, annonce le lancement de sa campagne de sensibilisation au cancer du poumon pour le mois de Novembre 2023. Cette initiative vise à mettre en lumière l’importance du dépistage ciblé de cette maladie, qui demeure un défi de taille au Maroc.



DES CHIFFRES INQUIÉTANTS

Au Maroc, la situation demeure préoccupante. Selon les dernières statistiques de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le cancer du poumon est en augmentation constante dans le pays. Au Maroc, le cancer du poumon est le deuxième cancer le plus fréquent, touchant 7 353 nouveaux cas par an, et malheureusement, il reste la principale cause de mortalité par cancer, provoquant plus de 6 500 décès en 2020, principalement chez les hommes (88%) contre les femmes (12%). La fraction attribuable du cancer du poumon masculin lié au tabac est estimée à environ 87%, avec la possibilité d’éviter 3 049 cas de ce cancer chez les hommes grâce à la prévention du tabagisme. Une politique de prévention du tabagisme adaptée à la situation épidémiologique du Maroc pourrait alléger considérablement la charge de cette maladie, comme le souligne l’OMS. Selon une évaluation réalisée en 2021, le tabagisme est à l’origine de 4 227 nouveaux cas annuels de cancer du poumon au Maroc.



UN APPEL À L’ACTION

L’Association Dar Zhor, engagée dans la lutte contre le cancer du poumon au Maroc, lance un appel fort à l’ensemble de la société pour que les mesures spécifiques de lutte contre le tabagisme, prévues dans le Deuxième Plan National de Prévention et de Contrôle du Cancer 2020-2029, soient pleinement appliquées et renforcées. Ces mesures sont essentielles pour réduire la prévalence du tabagisme, un facteur de risque majeur du cancer du poumon. La réduction du tabagisme est un objectif majeur pour la prévention du cancer du poumon, et il est de la responsabilité de tous de contribuer à sa réalisation.

Nous invitons également la société civile, les professionnels de la santé, les organisations non gouvernementales et le grand public à soutenir ces initiatives et à participer activement à la lutte contre le tabagisme au Maroc.



Ensemble, nous pouvons créer un environnement plus sain et réduire l’impact dévastateur du cancer du poumon dans notre pays.

La campagne de sensibilisation menée par l’Association Dar Zhor a pour objectif d’informer, d’éduquer et d’encourager le dépistage ciblé du cancer du poumon, en particulier chez les populations à risque élevé. Bien que le tabagisme soit responsable de 80% des cas de cancer du poumon, d’autres facteurs de risque, tels que l’exposition professionnelle et environnementale, ainsi que des composantes génétiques, sont

également à prendre en compte. Le cancer du poumon peut toucher n’importe qui, même ceux qui n’ont jamais fumé.

L’Association Dar Zhor invite tous les adultes à connaître les signes du cancer du

poumon.

Les symptômes d’un cancer du poumon ne sont pas spécifiques à cette maladie, c’est à-dire qu’ils peuvent avoir d’autres causes. Les symptômes les plus courants sont les suivants :

• Une toux qui ne disparaît pas ;

• Des douleurs thoraciques ;

• Un essoufflement ;

• Un crachat de sang ;

• Une fatigue intense ;

• Une perte de poids sans cause connue ;

• Des infections pulmonaires à répétition.

Le dépistage précoce peut sauver des vies. Pour toute inquiétude ou symptôme, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé sans tarder.



DÉTECTER UN CANCER À UN STADE PRÉCOCE POUR AUGMENTER LES CHANCES DE GUÉRISON

Le cancer du poumon est généralement diagnostiqué à un stade avancé, ce qui réduit considérablement les chances de guérison. C’est pourquoi le dépistage ciblé revêt une importance cruciale. Des études montrent que le dépistage du cancer du poumon peut améliorer les taux de survie, en particulier lorsqu’il est détecté précocement.

Le dépistage repose sur la réalisation d’un scanner thoracique à faible dose, sans injection, chez les personnes asymptomatiques à risque élevé, telles que les fumeurs ou les anciens fumeurs. Aujourd’hui, l’analyse des nouvelles données disponibles démontre que le dépistage par scanner à faible dose chez les personnes fortement exposées au tabac conduit à une réduction significative de la mortalité spécifique. En cas d’anomalie, des examens complémentaires d’imagerie et une biopsie sont réalisés.

PARTENARIAT SOLIDAIRE POUR UNE CAMPAGNE EFFICACE

L’Association Dar Zhor s’est associée à plusieurs associations médicales nationales engagées dans la prise en charge du cancer du poumon pour renforcer cette campagne. Ensemble, ils forment une solidarité plus inclusive et plus efficace, axée sur l’information du grand public pour sauver des vies. (AMFROM), la Société Marocaine de Cancérologie (SMC), la Société Marocaine de Radiologie (SMR) et l’Association

des Oncologues Médicaux du Privé (OMM), ainsi que l’Association des Pneumologues Privés du Maroc, sont toutes parties prenantes de cette initiative.

Nous encourageons le grand public à s’informer sur l’importance du dépistage du cancer du poumon, à consulter leurs médecins, et à participer à cette campagne tout au long du mois de Novembre en suivant nos réseaux sociaux pour des informations essentielles fournies par des experts nationaux.FB- Linkedin- Instagram – Tik Tok



LA STRATEGIE DE COMMUNICATION

Pour atteindre un large public, la campagne de sensibilisation prévoit :

• Un communiqué de presse pour annoncer officiellement le lancement de la campagne de Novembre 2023.

• Une campagne digitale sur les réseaux sociaux de l’Association Dar Zhor et de ses partenaires, avec des capsules de sensibilisation réalisées par des médecins spécialistes.

• Des émissions radio avec des spécialistes nationaux



À PROPOS DE L’ASSOCIATION DAR ZHOR

Maison d’accompagnement et de mieux etre des personnes atteintes de cancer Créée en 2016 ,L’association Dar Zhor est une entreprise sociale à but non lucratif dont les services sont accessibles à tous, gratuitement accueillant femmes, hommes & leurs proches pendant et après les traitements du cancer.

Dar Zhor est une maison qui contribue à la prise en charge globale des personnes atteintes de cancer, en dehors des structures de soins médicaux selon le principe d’une médecine intégrative pour améliorer la qualité de vie, diminuer les risques de récidive et augmenter les chances de guérison.

Elle adopte une approche centrée sur les besoins du patient, se préoccupant de toutes les dimensions de son être, pour pouvoir mobiliser ses ressources, augmenter ses chances de guérison et se reconstruire.



Notre projet :

L’association DAR ZHOR coordonne, développe et met en place un parcours de soins de support par le biais d’ateliers et de séances individuelles, allant du soutien psychologique aux thérapies physiques adaptées jusqu’au soin individuel de bien-être.

L’aide de l’association ne se substituant en aucun cas aux traitements de la médecine conventionnelle du cancer ni aux structures sanitaires existantes dont c’est la prérogative, elle s’inscrit dans un processus de médecine intégrative.

L’association DAR ZHOR veut également promouvoir la notion d’alliance thérapeutique

entre soignants et soignés, et favoriser toute action éducative et informative destinée

aux professionnels de la santé, au patient et à son entourage.

Avec la création effective du 1er centre DAR ZHOR au Maroc à Casablanca en 2016, l’association Dar Zhor a pour mission d’ouvrir d’autres centres dans les principales villes du Royaume avec comme prochaine étape Rabat



Nos objectifs :

• Contribuer à la prise en charge globale des personnes atteintes de cancer, en dehors des structures de soins médicaux selon le principe d’une médecine intégrative ;

• Améliorer la qualité de vie des patient(e)s et de leurs proches ;

• Diminuer les risques de récidive et augmenter les chances de guérison ;

• Proposer une approche centrée sur les besoins de chaque patient, en tenant compte de toutes les dimensions de son être, pour pouvoir mobiliser ses ressources et lui permettre de se reconstruire

Soutenir le patient à maintenir du lien social aussi bien dans son environnement familial que professionnel ou sociétal.



Pôles d’accompagnement :

• Programme d’accompagnement psychothérapeutique : Groupes de paroles basés sur l’expressivité des émotions le soutien et la solidarité. Séances individuelles Art thérapie / Hypnose /Sophrologie.

• Thérapies physiques adaptées : Yoga Qi Gong, Tai Chi, Tenchi Tessen QI Oriental.

L’activité physique améliore la TOLERANCE aux traitements et diminue les risques de rechute.

• Nutrition

• Programme Mieux-être : Soins d’onco-esthétiques, réflexothérapie,Reïki.

• Education thérapeutique : Ateliers d’Information / Web conférences/ Publications sur réseaux sociaux.

Avec le partenariat :

Contacts média

Majda GHARBI +212 6 71 71 57 21

Béatrice Belloubad +212 6 61 18 09 15

Association Dar Zhor

Email : associationdarzhor@gmail.com

www.darzhor.ma

396, Bd Zerktouni. Appt 6. Casablanca