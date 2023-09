vendredi, 8 septembre, 2023

Marrakech – Les Géoparcs mondiaux UNESCO de M’goun au Maroc et Lushan en Chine ont signé, jeudi à Marrakech, une convention de partenariat visant la coopération et la coordination mutuelle et le partage d’expérience dans le but de préserver, restaurer et valoriser le patrimoine naturel et culturel de ces deux territoires selon une vision éthique.

Source : MAP