la 10e Conférence internationale des géoparcs à Marrakech bat son plein

La dixième conférence internationale sur les Géoparcs mondiaux de l’UNESCO à Marrakech, bat son plein avec la participation d’une brochette de responsables gouvernementaux, de spécialistes, d’archéologues et de chercheurs scientifiques.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présentation du film institutionnel du Géoparc M’Goun et d’une vidéo retraçant la vie des dinosaures au géoparc.

Dans sa déclaration au Journal , le Président du conseil mondial des Géoparcs UNESCO ; Guy Martini a tenu de souligner que cette réunion de deux journées est très importante pour l’UNESCO puisqu’elle va permet de prendre des décision importantes concernant les nouvelles candidatures postulant pour obtenir le label « Géoparc Mondial UNESCO » et la revalidation des Géoparcs UNESCO existant sachant bien que les Géoparcs UNESCO sont revalidés systématiquement toutes les quatre années.

Sur la table des travaux de cette réunion de deux journée; selon Guy Martini ; 34 nouvelles candidatures de Géoparcs à analyser et 34 autres anciens Géoparcs à revalider soit un total de 68 dossiers à traiter en deux journées (04 et 05 septembre) ce qui est Trop intense ; avait-il précisé.

Et d’ajouter qu’à la fin de ce conseil mondial; on annoncera l’intégration de probablement 20 à 25 nouveaux Géoparcs labellisés UNESCO ce qui fera augmenter le nombre des Géoparcs mondiaux UNESCO ; qui sont aujourd’hui au nombre de 195 Géoparcs dans le monde va augmenter pour dépasser les 210 Géoparcs Mondiaux UNESCO à travers le Monde.

De son côté, le représentant de l’UNESCO en France Kristophe Vindenbergue a tenu de féliciter le Maroc et le Géoparc M’Goun pour avoir organisé cet évènement qui est un évènement Clé pour l’UNESCO du fait qu’il lui a permis de réunir le conseil des Géoparcs mondiaux de l’UNESCO qui est un groupe d’experts désigné par la Directrice de l’UNESCO et qui ; au regard des nouvelles applications ; il décide si les candidats sont prêts à accéder a ce réseau qui se constitue maintenant de 195 Géoparcs dans 48 états membres de l’UNESCO .

Le programme de la conférence, qui se poursuit jusqu’au 11 septembre, comprend des séances plénières, des ateliers thématiques et des visites de terrain dans le Géoparc M’Goun à Azilal et Béni Mellal. Les discussions porteront sur la gestion durable des sites géologiques, l’éducation à l’environnement, le tourisme responsable, le développement économique local et les changements climatiques. A ce sujet le Dr John Calder à confié à notre rédactrice en chef Mme Rajae Khaled la déclaration suivante :

Dr. John Calder

“I am here at the 10th International UNESCO Conference on Global Geoparks as a member of the Global Geoparks Network Executive representing Canada. Canada has 5 UNESCO Global Geoparks with at least 4 more in Québec, Ontario and BC waiting to apply to UNESCO. Apartvfrom representing Canada, I am also affiliated with Cliffs of Fundy Geopark in Nova Scotia.

While here I will be giving a talk on how personal experiences of climate and environmental change can be powerful antidotes to the dense scientific predictions of the IPCC. I am drawing on teaching Global Change at Saint Mary’s University in Halifax over the past 15 years, involving students from 65 countries.

Being here in Morocco is a wonderful experience. The people are simply wonderful, the cukture magical, and the conference organization has been superb. At the sessions yesterday and today, the Global Geoparks Council has recommended to UNESCO the acceptance of 16 new Geoparks, which (pendingvapproval by the UNESCO Executive in April) will bring the number of UNESCO Global Geoparks to 211 in 48 countries.

John