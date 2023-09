Barid Al-Maghrib émet un timbre-poste à l’occasion de la Conférence des géoparcs de l’UNESCO

Cérémonie de lancement timbre-poste UNESCO par Barid Al-Maghrib

Le Groupe Barid Al-Maghrib a lancé mardi à Rabat, en partenariat avec le Bureau de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) pour le Maghreb, une émission spéciale de timbre-poste à l’occasion de la 10ème Conférence internationale sur les géoparcs mondiaux de l’UNESCO qui aura lieu du 7 au 9 septembre à Marrakech.

Cette nouvelle émission de timbre-poste représente la cascade d’Ouzoud, présente au géoparc du M’Goun, premier géoparc du Maroc, de l’Afrique et du monde arabe, situé au milieu de la chaîne du Haut Atlas central et inscrit, depuis 2014, parmi les géoparcs mondiaux de l’UNESCO. Ce territoire protégé comprend un certain nombre de géosites d’un intérêt exceptionnel, mais aussi des lieux de valeur écologique, archéologique, historique et culturelle.

Intervenant lors de la cérémonie de dévoilement du timbre postal tenue au Musée de Barid Al-Maghrib, le directeur général du Groupe Barid Al-Maghrib, Amin Benjelloun Touimi, a relevé que l’émission spéciale de ce timbre vient célébrer la 10ème Conférence internationale sur les géoparcs mondiaux de l’UNESCO, un événement qui se tiendra pour la première fois au Maroc et qui constituera un espace de rencontre entre spécialistes, experts et personnes passionnées par la nature.



M. Benjelloun Touimi a par ailleurs rappelé que le Musée de Barid Al-Maghrib a été créé en 1970 avec pour mission de représenter la mémoire vivante de la société et de la culture marocaines, tout en mettant en lumière une importante collection philatélique et postale sur l’histoire de la poste marocaine et les grandes dates ayant marqué son évolution.



De son côté, le directeur du Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb, Eric Falt, a relevé que la ville de Marrakech rassemblera plus d’un millier de spécialistes venus du monde entier en vue de participer à la 10ème Conférence internationale sur les géoparcs mondiaux de l’UNESCO qui vise à célébrer des zones géologiques uniques, tel que le géoparc de M’Goun, précisant que ce géoparc est également connu sous le nom de “pays des dinosaures” puisqu’on y retrouve des traces de dinosaures.

“Aujourd’hui, nous avons le privilège de dévoiler un timbre-poste qui illustre la fois la beauté magistrale et la richesse géologique de ce site. À l’UNESCO, nous espérons que cette action ne demeure pas isolée et qu’elle ouvre la voie à de futures collaborations des plus passionnantes, notamment pour l’émission de timbres célébrant la richesse du patrimoine matériel et immatériel du Maroc. Ces projets témoigneront de notre engagement collectif à partager et à préserver les trésors culturels et naturels de cette région pour les générations à venir”, a indiqué M. Falt.

Ce timbre-poste vient enrichir la collection consacrée par Barid Al-Maghrib aux sites naturels qui comprend notamment “Faune et flore 2018 – (Dromadaire-Parc National de Khenifiss)”, “Lacs et dayas” en 2015, “Richesse faunistique et floristique – Lacs Isli et Tislite” en 2014, “Centenaire des Eaux et Forêts” en 2013, “Forêts et arbres au Maroc- le Sapin” en 2003, “Forêts et arbres au Maroc- le cèdre”, “Année internationale de l’Ecotourisme” en 2002, “Journée mondiale de lutte contre la désertification” en 2001 et “Cascades d’Ouzoud” en 1983.