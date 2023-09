Géoparcs du Monde: Plus de 500 interventions scientifiques décortiquées à Marrakech

Par : Rajae Khaled

Les géo-scientifiques et experts en matière de gestion des Géoparcs à l’échelle mondiale décortiqueront lors d’un conclave à Marrakech plus de 500 interventions scientifiques les bonnes pratiques pour la conservation du patrimoine géologique et culturel mondial.

Cette Conférence internationale des Géoparcs de l’UNESCO, la 10ème du genre, rassemble dans la ville Ocre un aréopage d’experts, de responsables gouvernementaux, de chercheurs, de scientifiques et de représentants de 195 Géoparcs de par le monde.

Ce sont aussi plus de 1800 participants en provenance de 60 pays qui se pencheront, dans un cadre d’échanges, sur les connaissances et expériences de gestion des parcs géologiques, le tourisme durable et la protection du patrimoine culturel dans les espaces de l’UNESCO.

Cette édition, dont les travaux ont débuté avec la réunion à huis clos du Conseil des Géoparcs de l’organisation onusienne, mettra aussi le cap dans les villes d’Azilal et de Beni-Mellal, en des sorties de terrain post-conférence, avec un focus sur la diversité des paysages naturels, des sites géo-touristiques et sites archéologiques de grande valeur du Maroc ainsi que les traditions culinaires et musicales locales de la région de M’Goun, dont le géoparc a obtenu le label Global “Geopark de l’UNESCO” en répondant favorablement à des critères précis.

“Nous sommes fiers d’accueillir cet événement mondial, organisé pour la première fois en terre arabe et africaine”, a estimé Driss Achbal, président de l’Association Géoparc M’Goun et du Réseau Africain des Géoparcs de l’UNESCO et membre du GGN (Réseau Mondial des Géoparcs de l’UNESCO), déclinant le programme varié réparti entre des séances plénières, des ateliers thématiques et des visites de terrain sur le territoire du Géoparc M’Goun.

Plus de 14 conventions de partenariats et de jumelages seront aussi paraphées entre le Géoparc M’goun et des Géoparcs de plusieurs pays à l’instar du Canada, du Brésil, de la Chine, du Japon, de la Roumanie, de la Malaisie, d’Espagne, dea France et du Portugal.

En outre, cet évènement, devant contribuer au rayonnement de la destination du Géoparc M’Goun et à la promotion du tourisme de montagne dans la région, sera marquée par l’organisation de la 2è édition du semi-marathon de Géopark M’goun et l’aménagement de 12 stands mettant en relief les atouts écologiques et culturels dont regorgent les 12 régions du Royaume.

Selon les organisateurs, l’ordre du jour de cette manifestation comprend également des présentations scientifiques sur les modes de gestion durable des sites géologiques, l’éducation à l’environnement, le tourisme responsable et le développement économique local, les changements climatiques et leurs répercussions négatives et la lutte contre la désertification et catastrophes naturelles.

((, a-t-il fait savoir, notant que cet évènement connaitra l’organisation de réunions axées sur les structures de gouvernance au sein du GGN et des réunions du Bureau exécutif du GGN en sus du traitement des candidatures pour l’organisation de la prochaine édition des Géoparcs de l’UNESCO, formulées par quatre pays, à savoir le Brésil, le Chili, la Corée du Sud et l’Indonésie.

De nombreuses décisions seront prises par le Conseil Mondial des Géoparcs de l’UNESCO, de même que l’annonce des prix du Festival Mondial du Film des Géoparcs, le discernement de Prix mondiaux des meilleures pratiques et la remise de certificat de labellisation par l’UNESCO pour les nouveaux Géoparcs reconnus entre 2020 et 2022.

Le Géoparc M’Goun, partie intégrante de la région Beni Mellal Khenifra, est considéré comme étant le premier Géoparc du monde arabe et Africain à être reconnu par l’UNESCO en 2014, une reconnaissance renouvelée suite à la visite des experts de l’UNESCO en 2018 et 2022.