Avez-vous déjà entendu parler de l’EFT ? : Comment utiliser l’EFT pour améliorer votre mémoire ?

Bien que ce soit un sujet un peu mystérieux, l’EFT est à la fois simple et efficace. Pour nous en parler davantage, j’ai invité une amie et collègue, Martine Gariépy. Elle est une praticienne certifiée de cette technique créée par un psychologue Américain et popularisé à partir des années 80.

L’EFT désigne « Emotional Freedom Technique », aussi connu sous le nom de « Tapping ».

C’est un merveilleux outil à avoir dans votre trousse pour votre mémoire puisque c’est un outil facile d’utilisation qui permet de réduire le stress par la libération des émotions. Un facteur connu qui affecte la mémoire c’est justement le stress.

L’EFT utilise les méridiens, tout comme l’acupuncture. Il suffit en fait de tapoter ces méridiens du bout des doigts. Cela aura l’effet d’apaiser le cerveau et le système nerveux. Lorsque nous sommes plus calmes, nous avons accès à beaucoup plus à notre mémoire.

Voici les différents points à tapoter pour stimuler la mémoire :

Le côté externe de la main (barre de la main) Le dessus de la tête au centre Le point sourcils près de l’arête du nez Le point coin externe de l’œil Le point sous l’œil, sous le mou, au centre Le point sous le nez Le creux du menton Le point sous les clavicules où c’est plus mou. Le point sous les aisselles à environ 10 cm sur les côtés.

Il est important de se répéter une phrase qui comporte la situation X et qui débute par « même si je ne me souviens plus … » suivi d’une phrase positive. Il faut la répéter 3 fois en tapotant sur le côté externe de la main. Si ce n’est toujours pas réglé, nous pouvons dire seulement la phrase positive en tapotant une fois sur les 8 autres points.

Voici un exemple de phrase lorsque nous oublions la raison pour laquelle nous sommes venus dans la cuisine :

À répéter 3 fois en tapotant sur le côté de la main :

Même si je ne me souviens même pas ce que je suis venu faire dans la cuisine, je m’ouvre à m’en souvenir maintenant.

À dire par la suite 1 fois sur chaque autre point si nous n’avons pas trouvé de réponse :

Je m’ouvre à me souvenir pourquoi je suis venue dans la cuisine.

Voyez-vous à quel point c’est simple? En public, vous pouvez simplement toucher le bout de vos doigts pour vous aider à vous calmer, sans que cela soit trop étrange. Alors pourquoi ne pas profiter de cet outil rapide et durable pour nous venir en aide?

Martine vous invite à vous inscrire à son info-lettre : solutioneft.ca afin de recevoir sa méditation guidée avec l’EFT intégré qui se nomme « Inviter le miracle dans votre vie ». Si jamais vous avez des questions, il est possible de communiquer avec Martine à info@solutioneft.ca

Pour ma part, je vous invite au prochain défi 7 jours, qui compte déjà des centaines de participants depuis la première édition. Je vous propose de vous inscrire dès maintenant. Ça débute le 9 septembre 2023.

N’hésitez pas à réserver une rencontre découverte gratuite de 15 minutes avec moi.

www.patriciaspaans.com

#espoirmemoire #protocolebredesen

Changez vos habitudes pour changer de trajectoire !

Patricia Spaans, RHC, N.D.

Coach mémoire et neuroplasticité

Coach santé certifiée

Naturopathe

Certifiée par Health Coach Institute et Functional Medicine Institute

Praticien certifié dans le Protocle BredesenTM et le ReCODE ReportTM

Coach en alimentation fonctionnnelle

Revendeur autorisé

Inscrivez-vous à mon prochain défi 7 jours gratuit « Stimulez votre mémoire… et arrêter de chercher vos mots » :

www.patriciaspaans.com/7-jours-pour-stimuler-votre-memoire

Tél. : 1-833-504-4713

Reçus pour fins d’assurance

www.patriciaspaans.com

facebook.com/patriciaspaanscoachsante/

Les documents et informations partagées sont présentés à titre purement informatif et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de Patricia Spaans et la société Famille Saine inc. Les points de vue, commentaires et autres renseignements partagés ont pour seul but de fournir de l’information. D’aucune manière ces points de vue, commentaires et renseignements ne constituent une recommandation de traitement (préventif ou curatif), une ordonnance ou un diagnostic ni ne doivent être considérés comme tels.