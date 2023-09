Maroc/Alerte météo

ACTUALISATION DU BAM N° : 91/2023

BULLETIN D’ALERTE MÉTÉOROLOGIQUE

NR : 92/2023

ÉTABLI LE : SAMEDI 02 SEPTEMBRE 2023 À 10H16 GMT

I – Type de phénomène : Fortes averses orageuses avec grêle locale

-Niveau de vigilance : orange (25 à 45 mm)

*Provinces concernées : Figuig, Guercif, Driouch, Oujda-Angad, Berkane, Jerada, Taourirt,

Nador, Boulemane, Midelt, Taza et Al Hoceima.

-Début et fin du phénomène : Du Samedi 02/09/2023 à 14h au Dimanche 03/09/2023 à 06h.

-Des averses orageuses (15-25 mm) vont toucher les provinces

suivantes: Casablanca, Mohammadia, Benslimane,

Skhirate-Temara, Settat, Rabat, Salé et Kenitra entre Samedi

02/09/2023 à 22h et dimanche 03/09/2023 à 10h