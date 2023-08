“Hiba El Aidi : Une Voix Engagée pour le Changement et l’Empowerment à Travers ‘Morocco With Purpose’

Par : Rajae Khaled

Hiba El Aidi, diplômée en droit de l’Université de Montréal, incarne l’engagement et la détermination dans ses efforts pour créer un impact positif. Son parcours singulier l’a conduite à immigrer au Canada à l’âge de 7 ans, aux côtés de sa famille originaire de Fès, forgeant ainsi son identité au croisement des cultures.

Actuellement en formation à l’École du Barreau du Québec, elle se distingue par son initiative remarquable, “Morocco With Purpose” (MWP).

“Morocco With Purpose” est bien plus qu’une semaine d’immersion culturelle et intellectuelle pour les jeunes Marocains vivant à l’étranger. En partenariat avec le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Maroc, MWP représente un effort concerté pour offrir aux jeunes Marocains du monde une opportunité unique de reconnecter avec leur pays d’origine.

Ce projet innovant se décline en trois composantes. Une soirée d’inauguration rassemble des leaders inspirants pour une conférence sur le Maroc contemporain. Une journée dédiée à la prise de parole en public permet aux participants de développer leurs compétences communicationnelles. Enfin, un voyage de Tanger jusqu’au Sahara offre une immersion complète dans la diversité géographique et culturelle du Maroc.

La première édition de MWP s’est tenue en 2022, où 20 Marocains du monde ont eu la chance de visiter les 4 villes impériales du Royaume. Une expérience unique les a conduits à partager une journée avec un orphelinat à Marrakech, renforçant ainsi le lien entre la diaspora et les réalités locales.

La récente 2e édition de MWP a été encore plus impactante, rassemblant 40 Marocains du monde pour explorer Rabat, Tanger et Dakhla. Une simulation de la marche verte a ajouté une dimension symbolique à leur voyage, mettant en évidence l’importance de l’unité nationale et du patrimoine marocain.

L’édition de cette année a revêtu une signification particulière avec la présence de Monsieur le Ministre à la soirée d’inauguration qui a eu lieu à la salle Bahnini de Rabat le 24 juillet 2023. Monsieur le Ministre a souligné l’importance de cette initiative en rappelant la volonté de Sa Majesté de rapprocher les Marocains du monde à leur pays.

De plus, la deuxième édition est marquée par une idée originale d’Hiba El Aidi de produire un documentaire captivant sur l’histoire des jeunes Marocains du monde. Ce documentaire, réalisé par Amine Aouni et produit par le MJCC, sera diffusé sur 2M, offrant ainsi une plateforme puissante pour raconter les histoires inspirantes de la diaspora marocaine.

Le parcours d’Hiba El Aidi, marqué par sa passion pour les communications, les médias et le journalisme, ainsi que son engagement envers le droit des femmes, témoigne d’une volonté inébranlable de créer un impact positif et de façonner un avenir prometteur pour le Maroc et sa diaspora.