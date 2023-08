Athlétisme : 2ème titre mondial pour Soufiane El Bakkali

crédit photo : Wang Lili / XINHUA / Xinhua via AFP

Le Marocain Soufiane El Bakkali a été sacré champion du monde du 3.000 m steeple pour la deuxième fois consécutive, mardi soir à Budapest, lors des Championnats du monde d’athlétisme.

El Bakkali, champion olympique en titre, a signé un chrono de 8min 03sec 53/100è, devançant l’Ethiopien Lamecha Girma (08:05.44), détenteur du record du monde de l’épreuve. Le Kényan Abraham Kibiwot a décroché le bronze (8:11.98).

A l’issue de la course, Soufiane El Bakkali a déclaré à notre journaliste sur place, Nadir Dendoune : « Je suis un homme de championnat », a déclaré ravi Soufiane El Bakkali. Lui qui est aussi champion olympique de la distance a déjà en tête son prochain objectif : les Jeux. « Je donne rendez-vous aux Marocains de France l’année prochaine à Paris où je ferai tout pour gagner ».

Soufiane El Bakkali a terminé à la deuxième place de la 2e série en 8min 23sec 66/100e, derrière l’Américain Kenneth Rooks avec le même chrono (8:23:66), tandis que le Tunisien Mohamed Amin Jhinaoui est arrivé troisième (8:24. 20). L’autre Marocain Salaheddine Ben Yazide a été éliminé après s’être classé 10e de la même série avec un chrono de 8min 38sec 14/100e.

Demi-finales pour El Guesse (800 m) et Ennadi (400m haies)

Lors de la 1re série, son compatriote Mohamed Tindouf a été éliminé en terminant 6e en 8min 20sec 67/100e, tout comme Mohammed Msaad qui s’est classé neuvième de la 3e série avec un chrono de 8min 22sec 95/100e. Les cinq premiers de chacune des trois séries avaient décroché leurs billets pour la finale de l’épreuve.

Dans le même championnat, l’athlète marocain Abdelati El Guesse s’est qualifié mardi 22 août, pour les demi-finales du 800 m, comptant pour les Championnats du monde d’athlétisme de Budapest. L’athlète marocaine Noura Ennadi a été éliminée, le même jour, lors des demi-finales du concours du 400 m haies. L’athlète marocaine Noura Ennadi s’est qualifiée lundi pour les demi-finales du concours du 400 m haies, comptant pour les Championnats du monde d’athlétisme de Budapest. Ennadi, engagée dans la 5è série de qualification, est entrée en 5è position avec un chrono de 55sec 21/100è, décrochant ainsi son ticket pour le dernier carré parmi les quatre meilleurs chronos des cinq séries. Les quatre premières de chaque série se qualifient directement pour les demi-finales.

Le Maroc, représenté aux Championnats du monde (Budapest-2023) par 17 athlètes (12 hommes et 5 dames), avait remporté 31 médailles lors de ses 18 précédentes participations aux Mondiaux d’athlétisme, dont 11 en or, 12 en argent et 8 en bronze, décrochés par 14 athlètes.

Source : AFP