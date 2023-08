Canada/Études : Vous souhaitez étudier au Canada et rejoindre le Collège Supérieur de Montréal ?

À l’ère où les frontières éducatives s’estompent, le Collège Supérieur de Montréal continue de se démarquer comme une option d’excellence pour les étudiants internationaux en quête d’une formation pratique et pertinente.

Cette institution, avec une tradition de près de 56 ans, continue d’attirer des étudiants venus des quatre coins du monde, apportant avec eux leurs rêves et leurs aspirations pour l’avenir.

Un établissement de renom : Le Collège Supérieur de Montréal s’affirme en tant que destination privilégiée pour ceux qui recherchent une éducation solide. Sa réputation est bâtie sur la qualité de ses programmes pratiques et sur ses liens étroits avec le monde professionnel. De plus, il est important de souligner qu’il s’agit d’un collège autorisé et subventionné par le ministère de l’Éducation du Québec, ce qui témoigne de sa crédibilité et de la qualité de ses enseignements. Cela représente également un avantage considérable pour les étudiants internationaux qui, à ce titre, sont éligibles au permis de travail post-diplôme.



Des programmes diversifiés : Le Collège Supérieur de Montréal propose une gamme étendue de programmes, couvrant des domaines tels que la comptabilité, l’assistance technique en pharmacie, le secrétariat général, médical et juridique et le soutien informatique. Cette variété reflète son engagement à offrir des options pertinentes pour le marché actuel de l’emploi et à accompagner ses étudiants vers une insertion professionnelle réussie.

Une localisation stratégique : Situé en plein cœur du centre des affaires de Montréal, le campus du Collège Supérieur de Montréal va au-delà du simple cadre d’apprentissage. Doté d’installations modernes et imprégné de l’ambiance cosmopolite de la métropole, il offre un environnement idéal pour l’épanouissement académique et personnel des étudiants.

Un pont vers l’avenir professionnel : Le taux de placement du Collège Supérieur de Montréal, dépassant les 90 %, témoigne de son succès en tant que tremplin vers le monde professionnel. Grâce à des partenariats solides avec le secteur, les étudiants bénéficient d’opportunités réelles pour entamer leur carrière avec confiance.

En bref, le Collège Supérieur de Montréal affirme sa position en tant qu’un établissement d’enseignement résolument ouvert sur le monde. Chaque année, un nombre substantiel d’étudiants internationaux, particulièrement en provenance du Maroc et d’Afrique, franchit ses portes. Cette réalité prend une dimension plus importante avec l’établissement d’un centre d’admission, depuis quelques années, au cœur de Casablanca, pivot économique du royaume et plaque tournante vers la Méditerranée et l’Afrique. Cette stratégie assure un accompagnement complet des étudiants internationaux et de leurs parents, de la sélection des programmes à leur arrivée au Canada. Les résultats positifs ne se font pas attendre ! Les démarches pour étudier au Canada, autrefois perçues comme complexes, sont désormais facilitées grâce à un accès direct à notre équipe d’admissions basée au Maroc.



Pour plus d’informations, visitez : https://www.collegecsm.com