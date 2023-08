Canada/Études : Vous souhaitez étudier au Canada et rejoindre le Collège Supérieur de Montréal ?

Au Collège Supérieur de Montréal, nous accueillons chaque année plus de 500 étudiants internationaux de différentes nationalités.

Nous mettons à leur disposition toutes les facilités pour accompagner le bon déroulement de leur inscription jusqu’à leur arrivée à Montréal !

DE TON APPLICATION JUSQU’À TON ARRIVÉE AU COLLÈGE SUPÉRIEUR DE MONTRÉAL !

On te dit tout ! Procédure d’inscription

ÉTAPE1 :

Demande d’admission

Avant de soumettre une demande d’admission, veuillez-vous assurer que vous détenez les capacités financières pour étudier au Canada en consultant le lien ci-dessous : https://www.quebec.ca/education/etudier-quebec

Pour entamer votre admission, il est nécessaire dans un premier temps d’effectuer votre choix de programmes :

DEP

Comptabilité

Secrétariat

Assistance Technique en Pharmacie

ASP

Secrétariat Médical

Secrétariat Juridique

Ensuite, vous devez constituer votre dossier d’admission qui doit comprendre :

Certificat de naissance Copie des derniers relevés de notes, Copie du diplôme Copie du passeport Copie de l’attestation de virement des frais de votre admission et de préinscription

Payer en ligne

Vous avez ensuite le choix entre nous le transmettre par courriel: admission@collegecsm.com soit en le soumettant en ligne : Pré requis et conditions d’admission

Une fois cette étape complétée, nous vous ferons parvenir une lettre d’admission.

ÉTAPE2 :

Demande de Certificat d’Acceptation du Québec (CAQ)

Après réception de la lettre d’admission, vous êtes invités à compléter les phases ci-après sur le site officiel d’immigration au Canada pour recevoir votre CAQ.

Phase 1 : Renseigner le formulaire suivant : https://www.quebec.ca/education/etudier-quebec.

Phase 2 : Effectuer le paiement des Frais du CAQ à travers un lien que vous allez recevoir par courriel à la fin de la phase 1. Les frais s’élèvent à 120 $.

Phase 3 : À l’issue du paiement, vous allez recevoir une lettre d’engagement que vous devez joindre à votre lettre d’admission et votre passeport au niveau de votre compte sur le site : https://www.quebec.ca/education/etudier-quebec.

Après avoir complété toutes les phases susmentionnées, vous devez recevoir entre 2 à 4 semaines une lettre signifiant une réponse favorable à joindre à votre dossier de demande de permis d’études.

ÉTAPE3 :

Permis d’études

Après l’émission du CAQ par le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec, vous devez soumettre une demande de permis d’études auprès du centre de traitement des demandes de visas canadiens le plus proche de chez vous.

Centres de traitement des visas :

http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/demande-ou.asp

ÉTAPE4 :

Préparatif avant votre départ

Une fois, votre permis d’études accordé, nous vous offrons un accompagnement sur-mesure pour le bon déroulement de votre arrivée.

Nos services

Assurance :

Une souscription à une assurance maladie est obligatoire pour les étudiants internationaux au Canada. De ce fait, il nécessaire d’effectuer votre souscription avant votre arrivée ou directement à votre arrivée au Collège.

Cette assurance est conçue pour répondre à vos besoins médicaux et vous assurer une couverture lorsque vous en aurez besoin.

Aide à l’accueil :

Pour vous accueillir à l’aéroport, il est impératif de transmettre à votre conseiller(e) aux admissions votre billet d’avion, 2 semaines à l’avance pour assurer votre navette jusqu’à bon port.

Aide au Loyer :

Nous mettons à votre disposition un logement à votre arrivée, sous conditions d’en informer votre conseiller(e), 4 semaines à l’avance pour confirmer la réservation du logement.

Services :

ÉTAPE5 :

Arrivée au Canada

À votre arrivée, nous vous invitons à vous rendre au Collège Supérieur de Montréal pour déposer votre dossier physique au registrariat. Nos équipes vous informeront du planning des cours et vous transmettront votre carte étudiant.Conditions d’Admission

DEP Secrétariat (5357)

Le programme vise à développer chez les apprenants des compétences dans la saisie des textes et des données, à rédiger des documents et à concevoir des présentations, des tableaux, des graphiques et des modèles de documents.

99CRÉDITS 1485 HEURES

DEP Comptabilité (5231)

Le programme Comptabilité prépare les apprenants aux méthodes de calculs, de préparation et de traitement des comptes fournisseurs et des comptes clients.

90CRÉDITS 1350 HEURES

DEP Assistance Technique en Pharmacie (5341)

Le programme Assistance Technique en Pharmacie vise à développer chez les apprenants des compétences techniques pour assister le pharmacien dans l’exécution des ordonnances.

82CRÉDITS 1230 HEURES

ASP Secrétariat Médical (5374)

Le programme vise à développer chez les apprenants les compétences nécessaires à la transcription et à la production des documents médicaux comportant des termes généraux de la biologie humaine.

30CRÉDITS 450 HEURES

ASP Secrétariat Juridique (5226)

Le programme vise à développer chez les apprenants les compétences nécessaires pour communiquer en milieu juridique telles que : interagir dans un contexte de travail juridique et utiliser la terminologie anglaise propre au domaine juridique.

30CRÉDITS 450 HEURES

TAUX DE PLACEMENT MOYEN : 95%

Diplômés chaque année : 200

Entreprises partenaires : 60

Admissibilité au PTPD : Collège supérieur de Montréal

