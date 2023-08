Entrepreneuriat/Femmes : le Forum international des femmes entreprenantes 2023 à Brazzaville

L’importance de la cohérence des politiques publiques dans l’accompagnement du secteur privé

Le niveau de scolarité des femmes surpasse celui des hommes

Kinshasa,

L’importance de la cohérence des politiques publiques et de la synergie des organes de l’État dans l’accompagnement du secteur privé a été au centre du forum international des femmes entreprenantes et dynamiques tenu au Congo-Brazzaville, selon l’Agence des exportations de la République démocratique du Congo

« Ce forum international des femmes entreprenantes et dynamiques (FIED) avait pour objectif, de mettre en relief l’importance de la cohérence des politiques publiques, de la complémentarité et de la synergie des organes de l’État dans l’accompagnement du secteur privé », a déclaré le représentant du directeur général de l’Agence de promotion des exportations (ANAPEX), M. Samuel Bachunge, sous- directeur de promotion des exportations.

Ce forum avait été organisé sous le thème : « les défis des chaînes de valeur des filières agricoles en Afrique : produire, transformer, conserver, stocker, distribuer de façon durable ».

L’Agence de promotion des exportations de la République démocratique du Congo a visé la promotion des produits « Made in Afrika » dans ses propositions au cours de ce forum international des femmes entreprenantes et dynamiques.

M. Samuel Bachunge a, à cet effet, rappelé la responsabilité du secteur privé, des entrepreneurs dans la construction et le renforcement du contenu à conférer au « Made in Africa », afin de conquérir durablement les marchés internationaux.

Évoquant le rôle que joue l’ANAPEX en tant qu’outil du gouvernement congolais pour accompagner la compétitivité à l’exportation des entreprises congolaises et booster les champions nationaux au niveau des marchés internationaux, M. Samuel Bachunge a fait mention des activités menées par l’Agence au profit des PME congolaises, notamment la formation, l’assistance technique, la cartographie des produits et producteurs, le partage d’informations, les études, les plaidoyers, ainsi que la quête des opportunités d’affaires et de transfert de savoir-faire.

Il a également évoqué l’heureuse expérience des activités menées par l’ANAPEX dans la préparation en RDC des produits congolais et leur exposition/promotion à Baltimore, aux USA au centre commercial dédié aux produits africains.

M. Bachunge a souligné l’importance d’un accompagnement des pouvoirs publics proportionnel aux besoins des entrepreneurs, producteurs, opérateurs économiques dans la formation, la facilitation à l’accès au crédit, la circulation de l’information, l’accès à l’énergie, l’accès à la technologie et ce, dans l’optique de gagner le pari de disponibiliser une offre africaine répondant durablement aux besoins des marchés à la fois en qualité et en quantité.

Aux côtés des panélistes venus de la Tunisie, du Gabon et de la République du Congo, l’intervenant a indiqué que le développement des chaînes de valeur des filières agricoles requiert du financement, des infrastructures, de l’investissement, de la formation et des politiques publiques incitatives et propices au business. ACP/ KHM

Provided by SyndiGate Media Inc.