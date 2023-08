Recommandé par plusieurs, le yoga du rire a de nombreux bienfaits. Le pratiquez-vous? Dans le but d’apporter un peu de légèreté pendant les vacances estivales, quoi de mieux que le sujet du rire. C’est tellement le fun! Parfait par ce temps chaud, nous devrions ramener le yoga du rire toute l’année. C’est non seulement bon pour la santé, mais nous apporte également davantage de sentiment de bien-être. Qui dit que cela doit être difficile, pénible et plate de se remettre en forme et en santé? Plus c’est agréable, plus c’est durable dans le temps et cela a plusieurs bénéfices par rapport à tout cela. Plusieurs livres sur la santé et plusieurs études parlent de tous les bienfaits qu’à le rire sur nous. Quelques avantages : Facile à intégrer à notre quotidien Bon pour nous Rire c’est physique et peut être considéré comme un entraînement rigoureux. Rire détend et relaxe 1 minute de rire équivaut à 45 minutes d’une pratique de relaxation Ça travaille physiquement Augmente la capacité pulmonaire Augmente le niveau d’endorphines, les hormones du bonheur Réduit les hormones du stress Réduit la tension artérielle Dans le livre « Effortless Healong » de l’auteur Joseph Mercola, deux études ont attirés mon attention. Une étude japonaise a démontré que chez les gens ayant un diabète de type 2, s’ils rient lorsqu’ils mangent, il y a moins de pic glycémique que chez les gens qui ne rient pas du tout lors des repas. L’autre étude a démontré que chez les gens qui ont les lésions cutanées, lorsqu’ils regardent des films de Charlie Chaplin, leurs lésions diminuent. Incroyable n’est-ce pas? Il est donc primordial de prendre soin de soi globalement pour des bénéfices à tous les égards. Voyez le rire autrement et intégrez cette chose ultra simple à votre routine. Peut-être que vous pensez que de regarder des vidéos sur YouTube c’est inutile, mais détrompez-vous. Cela a du bon pour vous.