Maroc/Participation politique : NOUS NE SOMMES PAS DES SOUS MAROCAINS !!!! C’est un délit contre la démocratie, que nous priver de notre droit de vote

Par : M.FKIRE Salem

« CE QUI EST FAIT POUR NOUS SANS NOUS EST FAIT CONTRE NOUS » Nelson MANDELA

Afin de ne pas perturber notre action première qui est celle de la défense des droits de nos pères, nous avons gardé le silence sur la participation politique.

Il est intéressant de constater que la société civile MRE ne s’est pas tue bien au contraire, elle s’est mobilisée en collectif et a manifesté son mécontentement. Malgré la condition économique difficile que nous vivons en Europe, cette démonstration prouve l’attachement de la diaspora à l’avenir de notre nation.

CE CONSTAT EST LA PLUS BELLE RÉPONSE AUX DÉTRACTEURS QUI N’ONT EU DE CESSE D’EXPLIQUER QUE NOUS ÉTIONS QU’UN NOMBRE RESTREINT A REVENDIQUER NOTRE IMPLICATION POLITIQUE

Après presque vingt années d’attente et de promesses faites par les différents responsables politiques rencontrés, de conventions signés par les partis politiques de la majorité et de l’opposition, il était officiel que les MRE seraient absents de la participation à dernière législative.



Est-il encore nécessaire de manifester notre volonté de présence sur l’échiquier politique malgré la constitution déjà adoptée ?

Les différents discours prononcés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, durant ces 19 dernières années, ont réaffirmé, sans aucune ambigüité, la pleine citoyenneté et les droits à la participation la plus large des MRE aux institutions nationales et à la gestion des affaires publiques en s’appuyant sur la nouvelle constitution. Ce qui confirme la volonté de notre souverain à permettre aux MRE une implication la plus large possible à l’élaboration de la nouvelle construction politique basée sur cette nouvelle constitution de ce nouveau Maroc.

Les MRE sont-ils réellement intéressés par la participation politique dans leur pays d’origine ?

N’en déplaise aux différents détracteurs à notre représentativité la réponse est OUI !

Au sein de la commission du dialogue national finalisé en mai 2014, un rapport sur les prérogatives constitutionnelles de la société civile en direction des Marocains Résidents à l’Étranger, a été en parfait harmonie avec les droits les plus fondamentaux des MRE, dans leur grand espoir et de leurs attentes de la reforme constitutionnelle 2011.

Il en est ressortie que :

· Que les pour les 2/3 des sondés, les moyens misent en œuvre à la participation effective aux institutions consultatives ne sont pas suffisante

· Que la participation des MRE à la vie politique du Maroc, comme le consacre l’article 12, 13, 14 et 15 est indispensable à plus de 85% de la diaspora

· Que la réalisation du concept de « démocratie participative », qui a été consacré par l’article 12 de la Constitution, comme un moyen de contribution de la société civile dans la gestion des affaires publique est validée à hauteur de 85%

· Que l’implication des M.R.E dans la mise en œuvre, l’évaluation des décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics, parait indispensable à plus de 91% des sondés

DONC NOUS APPELONS NOS DÉCIDEURS A PRENDRE CONNAISSANCE DE CE RAPPORT QUI DÉSAVOUE CES SPÉCIALISTES INSTITUTIONNELS DES MRE QUI AIMENT A DIRE QUE NOUS SOMMES UNE POIGNÉE A REVENDIQUER NOTRE PARTICIPATION.



Difficultés de logistiques ?

Il est insultant pour notre nation d’évoquer ce type d’argument. Le Maroc est une grande nation et ne peut se positionner en-deçà des autres nations africaine qui ont déjà mis en place des circonscriptions pour leur diaspora Ex : Algérie, Tunisie, Égypte, Mauritanie, le Sénégal etc..

Le Maroc ne s’est il pas positionné pour la coupe du monde 2026 ?, n’a-t-il pas organiser la COP 22 !! Alors une élection législative !



Conséquence de ces années d’exclusion !

Nous rappelons aux décideurs de la nation, que la participation au vote du référendum de 2011 au scrutin direct fut, pour la majorité des MRE de seconde et troisième génération, une première participation à la vie civique de leur pays d’origine, mais surtout une reconnaissance de leur pleine citoyenneté.

Cette même citoyenneté, l’ensemble des sociologues confirment que les enfants d’immigrés ont une réelle perte identitaire et les évènements malheureux de Paris 2015 l’ont confirmé.

Les pays d’accueil en sont effectivement responsable mais en partie seulement car le Maroc en tant que nation d’origine ne peux s’exonérer de quelconque responsabilité.

La citoyenneté est le fondement de l’appartenance à sa nation et l’exclure c’est encourager à se détacher de celle-ci et laisse la porte ouverte à toutes les récupérations les plus dangereuses !

Il est indispensable de conserver le cordon ombilical avec nos générations suivantes au risque de les perdre de manière définitive !

Alors nous nous inscrivons en faux quand certain responsable institutionnel en charge de la diaspora distille dans la presse que nous devons donner la priorité de notre citoyenneté à nos pays d’accueil.

Ce type de phrases est déstructurant, insultant mais surtout antipatriotique.