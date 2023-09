MAROC/SECURITE SUR LES CHANTIERS : Respecter la sécurité sur un chantier ?

Sur un chantier, les risques sont nombreux. Ils sont à la fois encourus par les travailleurs du BTP, mais aussi par les personnes non impliquées dans les travaux. Les accidents de travail peuvent être graves et avoir de lourdes conséquences. C’est pourquoi l’application de règles de sécurité sur un chantier est primordiale. C’est l’entreprise qui est en charge de mettre en place et de faire respecter ces mesures, mais les ouvriers ont également des devoirs en termes de sécurité.

Alors, comment assurer la sécurité des ouvriers sur un chantier ? Qui est responsable ? Quels sont les équipements de protection à déployer pour assurer cette prévention ?

Qui est le responsable de la sécurité sur un chantier ?

Le maître d’ouvrage est responsable de la prévention des risques tout au long de l’opération de construction : de la conception du projet à sa finalisation. Il est chargé d’assurer la sécurité de tous les salariés et artisans intervenant sur le chantier.

L’employeur est celui qui met en œuvre la démarche de prévention dans son entreprise. Il est en effet responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés. Il coordonne ses différentes équipes et attribue les moyens nécessaires à la préservation de la santé physique et mentale de tous ses salariés.

Batiments et sensibilisation – Département de l’Habitat et de la Politique de la Ville (mhpv.gov.ma)

Comment limiter les risques sur un chantier ?

La loi impose le port de casques, de lunettes de sécurité, de chaussures à embouts, de gants sur les chantiers. Ces équipements limitent les blessures graves sur le lieu de travail. Pour les travaux en hauteur, il est obligatoire de s’équiper de harnais de sécurité et d’échelle conformes aux normes de sécurité.

Quels sont les risques sur un chantier de construction ?

chutes, glissades et trébuchements attribuables à des débris ou à des surfaces de plancher inégales; trébuchement sur du matériel; chute de matériaux de déblai ou d’objets sur des travailleurs; structures instables à proximité.

Les risques dans les chan­tiers sont divers et multiples. On peut citer ceux qui sont liés au sol, aux équipements, aux engins, aux chutes, à l’outillage, aux matériaux, aux produits ou aux personnes… Ils deviennent compliqués si l’on prend en considération la multitude des intervenants et des corps de métiers.

Il est utile de catégoriser les risques inhérents à la construction, et distinguer entre ceux liés à la concep­tion et les autres ayant trait à l’exécution.

Les entreprises de construc­tion ont intérêt à former leurs ouvriers et employés en matière de sécurité sur les chantiers, car le nombre de ces formations est insuffi­sant et la fréquence n’est pas assez régulière.

Pour ce faire, il est néces­saire d’associer les com­pagnies d’assurances aux stratégies de prévention et d’encourager la certification sécurité des entreprises.

Sécurité sur le chantier, des règles strictes à respecter – Technibat (technibat-btp.mg)