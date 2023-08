Les Marocains exemptés du visa pour le Canada, mais sous conditions

Canada immigration group of young multi ethnic people holding banner isolated

Sean Fraser, ministre canadien de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

Sean Fraser, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé, ce mardi 6 juin, que le Maroc a été rajouté à la liste des pays dispensés du visa, mais sous conditions. Les ressortissants intéressés devront avoir déjà été titulaires d’un visa d’entrée au Canada au cours des dix dernières années ou posséder un visa touristique valide pour les Etats-Unis. Ainsi, pour se rendre au Canada, et à compter de mardi 6 juin, les nationaux peuvent demander une simple AVE (Autorisation de voyage électronique) au lieu d’un visa. L’annonce a été faite au cours d’une cérémonie dédiée à la citoyenneté à Winnipeg, au Manitoba. Outre le Maroc et les Seychelles en Afrique, la liste des nouveaux pays admissibles à un voyage au Canada sans visa est composée du Panama, des États insulaires des Caraïbes d’Antilles et de la Barbade, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Trinité-et-Tobago, Costa Rica, Uruguay, Argentine, la Thaïlande et les Philippines.