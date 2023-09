Un mosasaure aux dents de tournevis découvert au Maroc

Un fossile d’une nouvelle espèce de mosasaure, un lézard de l’époque des dinosaures, avec des dents rappelant un tournevis cruciforme a été découvert au Maroc par des chercheurs britanniques, selon l’université de Bath.

Une équipe de chercheurs britanniques a découvert au Maroc une nouvelle espèce de mosasaure, un lézard marin vieux de 66 millions d’années, qui a d’étranges dents striées contrairement à celles de tout autre reptile connu par des scientifiques, a annoncé l’Université de la ville britannique de Bath.

“Je travaille sur les mosasaures du Maroc depuis plus de 20 ans, et je n’avais jamais rien vu de tel auparavant, j’étais à la fois perplexe et étonnée!”, a déclaré la Dre Nathalie Bardet, spécialiste des reptiles marins au Muséum d’histoire naturelle de Paris, citée par l’université.

De son côté, pour le Dr Nick Longrich du Centre Milner pour l’évolution de l’Université de Bath, cela est une surprise, rassurant qu’un tel vertébré n’a pas encore été sujet d’étude.

“Qu’est-ce qu’il mangeait ? Des meubles IKEA?”

Les représentants de la nouvelle espèce, baptisée Stelladens mysteriosus, avaient environ deux fois la taille d’un dauphin, selon l’Université de Bath.

La plupart des mosasaures avaient deux crêtes dentelées en forme de lames à l’avant et à l’arrière de la dent pour aider à couper les proies, mais le Stelladens en avait de quatre à six qui descendaient le long des dents.

“Nous n’avons aucune idée de ce que cet animal mangeait, car nous ne connaissons rien de similaire vivant aujourd’hui ou d’après les archives fossiles. Il est possible qu’il ait trouvé une façon unique de se nourrir, ou peut-être qu’il remplissait une niche écologique qui n’existe tout simplement pas aujourd’hui. Les dents ressemblent à la pointe d’un tournevis cruciforme, ou peut-être à une clé hexagonale. Alors qu’est-ce qu’il mange? Vis à tête cruciforme? Des meubles IKEA? Qui sait”, décrit la spécificité de l’animal puis plaisante M.Longrich.

La faune a produit un nombre incroyable de surprises, note à ce propos Nour-Eddine Jalil, professeur au Muséum d’histoire naturelle et chercheur à l’Univers Cadi Ayyad au Maroc.

“Des mosasaures avec des dents disposées comme une scie, une tortue avec un museau en forme de tuba, une multitude de vertébrés de formes et de tailles variées, et maintenant un mosasaure avec des dents en forme d’étoile […]. On dirait les œuvres d’un artiste à l’imagination débordante”, a fait remarquer M.Jalil dont les propos ont été repris dans le communiqué de l’université.

L’Afrique et sa biodiversité

En plus de plusieurs autres découvertes récentes en Afrique, cela insinue que les mosasaures et autres reptiles marins évoluaient rapidement jusqu’à la disparition des dinosaures, selon les scientifiques.

“Les sites marocains offrent une image inégalée de l’étonnante biodiversité juste avant la grande crise de la fin du Crétacé”, a conclu le professeur marocain, cité par le site américain de recherches.

Source : AA.news