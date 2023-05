Comprendre le monde de demain, entre transhumanisme et biopouvoir : « Le serment du dernier messager », un roman de Souad Jamaï

Lorsqu’on ouvre un roman, on se demande si l’histoire est une fiction ou si elle est basée sur une vérité. Mais en réalité, toute fiction est un aglomérat de fragments de réalités, transformés pour les besoins du roman. Au départ, il y a une idée qui germe, puis elle se précise lorsque surviennent des évènements qui consolide cette idée. Alors, la volonté d’écrire se précise et l’on commence à lire et à se documenter sur le sujet… C’est ainsi que ce livre est né, et les évènements qui ont déclenché l’écriture de ce roman sont bien réels. Les voici :

– En 2015, un grand groupe d’assurances au Maroc a racheté des cliniques privées.

– En 2017, une start-up à San Fransisco créé des Cabines médicales connectées.

– En 2019, le Wall Street Journal révèle un scandale impliquant le géant numérique GOOGLE qui amassait les données de santé de millions d’américains par le biais de sa plate-forme d’hébergement Google cloud. Le journal révéla que google venait de signer un accord pour transférer toutes les données médicales stockées, à un groupe appelé ASCENSION, qui exploitait plus de 2000 centres de santé aux États-Unis.

Ces trois évènements ont été les déclencheurs de l’écriture de ce roman qui est une dystopie. L’avantage des dystopie est de sensibiliser à un problème qui n’est encore qu’à son stade embryonnaire pour mettre en garde avant qu’il ne soit trop tard…

Sous forme d’une intrigue dans le monde médical, ce roman est un chassé-croisé entre deux époques et deux médecines et aborde des thèmes d’actualité: transformation du monde médical, les Big Pharma, la médecine sous influence, le libre arbitre du médecin et le transhumanisme. Les anomalies du monde contemporain y sont évoqués et projetés dans un avenir proche pour tenter de comprendre les conséquences possibles d’une médecine sans humanisme, d’un monde sans éthique et sans valeurs.

Résumé du roman :

« Dans un avenir proche, Yélif, jeune neurochirurgien qui exerce dans un hôpital, se sent très différent des autres médecins qu’il cotoie. Un examen sanguin lui révèle la raison de sa sensibilité plus exacerbée que celle de ses confrères. Son regard acéré lui permettra de découvrir certains dysfonctionnements dans le milieu médical. Il rencontre un vieux médecin, le Dr Ali, qui lui remet un journal dans lequel il a transcrit les évènements les plus marquants de sa vie de médecin. Les débats suscités par la lecture de ce journal feront avancer Yélif dans ses différentes quêtes et lui indiqueront, au fur et à mesure, la voie à suivre pour donner un sens à sa vie professionnelle et sa vie affective. Il découvrira des manipulations orchestrées par des assurances avides de pouvoir et révèlera l’implication des firmes pharmaceutiques dans les transformations génétiques imposées aux athlètes pour améliorer leurs performances. Un transhumanisme sans limite qui bouscule toutes les valeurs morales et l’éthique médicale. Yélif fera la rencontre d’Azel, une consœur dont il tombera amoureux, et qui l’aidera à démêler les sombres intrigues.

Pour avancer dans ses recherches, Yélif sera amené à s’introduire dans un monde oublié, le monde d’en bas, qui a refusé de suivre les avancées médicales.

Ce roman d’anticipation, basé sur des découvertes scientifiques réelles est un conte du futur dont l’objectif est de nous éclairer sur les anomalies du présent, sous forme d’un thriller semé de rebondissements. »

Le Transhumanisme, mouvement culturel et intellectuel qui prone d’utiliser la technologie pour améliorer les capacités physiques et mentales de l’être humain, n’est plus de la science fiction, il est à la portée de tous, d’où la nécessité d’en comprendre les conséquences possibles. Le monde médical est un sujet inspirant, imposant des débats et des questionnements continus. La possibilité d’une médecine moderne dépourvue de ses travers et plus humanisée, est pour moi une préoccupation continue. Et, en tant que médecin je dois me poser cette question : faut-il soigner pour guérir, c’est-à-dire pour rétablir l’état de santé de base, ou faut-il soigner pour améliorer et créer un superhumain ?

D’autres questions importantes sont abordées dans le roman :

La première : Comment, en tant que médecin ou chercheur, peut-on garder son libre arbitre et rester maitre de ses décisions sans aucune influence ?

La seconde : Où nous mènerait le transhumanisme si on ne dressait aucun obstacle, aucune limite à la technologie, aux dérives de l’utilisation des données génomiques et à l’intelligence artificielle à outrance ?

Dans ce livre, j’ai construit l’intrigue en me basant sur des faits scientifiques réels. Je les ai projetés dans le temps en imaginant leurs mésusage et les dérives possibles pour mieux rendre compte des dangers qui se profilent.

« Le serment du dernier messager », de Souad Jamaï, publié en 2021 aux éditions La croisée des chemins, a été distingué par la mention spéciale du jury du prix IVOIRE.

Points de vente au Maroc : toutes les librairies peuvent le commander.

Au Maroc en ligne : https://mylibrairie.ma/fr/connexion?back=history

A l’étranger : Amazon