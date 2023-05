Me croiriez vous si je vous disais qu’il est possible de gérer son stress en seulement 5 minutes?

Selon Passeport Santé, il existe un outil fabuleux, simple, gratuit, sans contre-indication et à la portée de tous. Il vous suffira que de 5 minutes et vous verrez plusieurs bénéfices.

Le stress est un des éléments que sous-estimons souvent. Nous ne réalisons pas à quel point il nous affecte. Lorsque le stress chronique est vécu quotidiennement, il peut causer beaucoup de dommage. Il ne fait pas bon ménage avec notre mémoire.

Prenons l’exemple de l’étudiant qui a étudié pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours ou plusieurs mois, mais rendu devant son examen, il oublie tout à cause de son stress.

Imaginez si ce même étudiant avait utilisé l’outil qui ne prend que 5 minutes à pratiquer, à quel point celui lui aurait été bénéfique. C’est quelque chose que j’aime appeler « J’le sais, mais je ne le fais pas. »

Ce fabuleux outil est nul autre que la cohérence cardiaque. C’est une façon de respirer plus régulière. Il faut donc inspirer et expirer pendant 5 minutes en inspirant pendant 5 secondes et expirant pendant 5 secondes. Je vous recommande de le faire 3 fois par jour, idéalement le matin avant votre entraînement cérébral et avant les repas afin de calmer le système digestif.

Voici quelques bénéfices que la cohérence cardiaque a sur une moyenne de 4 heures, selon passeport santé :

Baisse du cortisol : La principale hormone sécrétée quand on est stressé.

: La principale hormone sécrétée quand on est stressé. Augmentation de la DHEA : L’hormone de jouvence qui ralentit notre vieillissement

: L’hormone de jouvence qui ralentit notre vieillissement Améliore et stimule le système immunitaire

Augmentation de l’ocytocine : Un neurotransmetteur qui est nommé l’hormone de l’amour ou de la connexion,

: Un neurotransmetteur qui est nommé l’hormone de l’amour ou de la connexion, Agit sur l’hypertension artérielle en la baissant

Favorise la mémoire, l’apprentissage, la communication et la coordination .

. Plusieurs effets sur tous nos neurotransmetteurs et nos hormones comme la dopamine, l’hormone du plaisir et la sérotonine qui aide à la prévention des dépressions et des angoisses.

Source : Passeport santé

Comme vous pouvez remarquer, une action toute simple peut vous aider grandement. Pour vous aider, il y a l’application gratuite Respirelax que j’aime beaucoup et même plusieurs vidéos sont disponibles sur YouTube.

Je vous mets au défi de le faire cette semaine et de venir parler de votre expérience dans le groupe Facebook.

La semaine prochaine je vous partagerai ma recette préférée d’une boisson santé super intéressante et pour célébrer l’arrivée d’un nouveau produit dans ma boutique en ligne, je tiendrai une présentation le 6 juin 2023.

