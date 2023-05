Rabat Design Week 2023 : Une première édition inédite en présence d’éminents invités internationaux pour célébrer le design et la culture africaine

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI Que Dieu L’Assiste, et dans le cadre de « Rabat Capitale Africaine de la Culture 2022 – 2023 », le Ministère de la Jeunesse de la Culture et de la Communication organise en collaboration avec le designer international marocain Hicham Lahlou Commissaire de la première édition de Rabat Design Week (RDW), ainsi qu’Envoyé Spécial & Conseiller Région Mena et Afrique du Président de la World Design Organization (WDO).

Cet événement se tiendra du 10 au 20 mai 2023 et mettra en lumière le design et la culture africaine dans un contexte mondial.

Rabat Design Week 2023 proposera deux événements majeurs qui réuniront des acteurs internationaux du design et de la culture :

Une exposition inédite intitulée « World Design Organization (WDO) 65 ans d’histoire… » à la galerie « Espaces

Expressions » de la Fondation CDG. Le vernissage aura lieu le 10 mai à 19h, en présence du Président de la World

Design Organization (WDO), David Kusuma (Usa), également du premier Président africain de la WDO (2015-2017)

Pr. Mugendi M’Rithaa (Kenya), et de grands noms du design mondial tels que Anne Asencio (France), Pier Paolo Perrucio (Italie) et Bertrand Derôme (Canada). L’exposition retrace l’histoire de la WDO depuis sa création en 1950 – 1957, en mettant en lumière les 9 “World Design Capital” de 2008 à 2024, dont la prochaine édition se tiendra à Tijuana-San Diego (USA-Mexique). Le 11 mai, une conférence mondiale et africaine « World Design Talks » se tiendra en partenariat avec la WDO, rassemblant des experts et professionnels du design venus du monde entier. En fin de journée, une cérémonie de remise des prix « Morocco Design Awards » & « Africa Design Award » est prévue, récompensant les meilleures réalisations dans le domaine du design au Maroc et en Afrique.

Le designer nigérian basé à Zurich, Charles Job, ainsi que la communauté du design marocaine et les personnes intéressées sont conviés à ces événements. Ces rencontres offriront l’opportunité de tisser des liens entre les acteurs du design et de la culture, et de mettre en valeur la créativité et le savoir-faire africains.

Ce rendez-vous historique positionne le Maroc au centre du design mondial et met en avant la richesse de la culture africaine, contribuant ainsi à renforcer l’identité culturelle et artistique de Rabat en tant que Capitale Africaine de la Culture.

Rabat Design Week a été mise par le Président de la World Design Organization dans son agenda avant la Berlin Design Week qui aura lieu juste après, où va se tenir le conseil d’administration de la WDO.

La Rabat Design Week 2023 constitue une occasion unique pour les professionnels, les passionnés de design et le grand public d’échanger, de partager des expériences et de célébrer la richesse et la diversité de la culture africaine. Cet événement majeur contribuera à renforcer le rayonnement international de Rabat en tant que Capitale Africaine de la Culture et à promouvoir la créativité et l’innovation dans le domaine du design à l’échelle mondiale.

Né le 6 février 1973 à Rabat au Maroc, diplômé en tant qu’architecte d’intérieur et designer de l’Académie Charpentier à Paris en juin 1995.

Envoyée spéciale et conseillère régionale pour les régions Afrique et Mena auprès du président de l’OMD.

Nommé et distingué aux côtés de feu Virgil Abloy et aussi Sir David Adjaye dans la catégorie Lyfestyle & Design parmi les 100 personnes d’ascendance africaine les plus influentes au monde dans l’édition 2021 reconnue par “MIPAD – Most Influential People of African Descent” à New York en octobre 2021, avec le soutien des Nations Unies.

Reconnu dans le monde entier, conservateur, scénographe, auteur, très actif dans le domaine du soft power et de la diplomatie par le design. Impliqué dans la communauté du design depuis plus de 25 ans et au sein de la World Design Organization (WDO) depuis 2015.

Il a signé des projets majeurs et des collections éditées par des marques internationales prestigieuses, telles que DAUM, Ecart International, Lip, Aqua Design, CITCO Italie, HAVILAND… En 2014, il a fondé l’Africa Design Award & Days (ADA) ainsi que le projet Africa & Morocco Design Organization et le dirige aujourd’hui en tant que l’un des leaders du design africain.

Ses créations ont été exposées dans des musées tels que le Vitra Design Museum, le Guggenheim Bilbao, le Kunsthal Rotterdam, le High Museum Atlanta Usa, ou encore le Victoria & Albert Museum de Londres, sont à mi-chemin entre le design et l’art contemporain et font du designer un artiste reconnu à la fois pour son coup de crayon unique et son travail sur les lignes mais aussi pour ses choix artistiques novateurs.

Il a figuré parmi les designers internationalement reconnus en avril 2022 sur le site officiel, les pages Instagram et Facebook du Salone Del Mobile à l’occasion du 60e anniversaire.

Lien article : https://www.salonemilano.it/en/articoli/people/hicham-lahlou-worldwide-african-design-leader