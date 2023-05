Mohammed Ragoune Un grand artiste au cœur du Moyen Atlas Ouverture de l’exposition Vendredi 12 Mai au Centre culturel français

Mohammed Ragoune Un grand artiste au cœur du Moyen Atlas sera la vedette de l’exposition, Vendredi 12 Mai au Centre culturel français.

A l’entrée du beau lac Aguelmam Azgza, au cœur du Moyen Atlas, il a installé son atelier au grand air, sur le bord de la route. Et c’est déjà une première dans cette région où l’art de la laine et de la parole ont longtemps régné en maîtres.

Il s’appelle Ragoune Mohammed, natif des années soixante à Ifri n Iguader (kahf ennsour) dans la tribu des ait Bouhaddou. Marié, 8 enfants, Mohammed Ragoune, est venu à l’art dans les années 2000 comme y viennent presque tous les artistes : par un hasard bien déterminé ! Sa première profession était coiffeur pour femmes et hommes. Déjà un créneau artistique.

Malgré sa courte histoire d’artiste, Ragoun a déjà à son actif plus d’une dizaine d’expositions, de participations à différentes manifestations artistiques et culturelles, aussi bien au niveau local, régional que national.

Poème Les corbeaux

Avant vous, nous étions en harmonie ;

Car, nous somme un peuple civilisé,

Nous vivions en liberté ;

Comme des aigles au ciel du paradis,

Mais vous êtes venus ! Ô les corbeaux !

Venez danser, je vous civiliserai !

Avant vos épées, nous étions des nobles

Nous ne croyons qu’a l’amour, la tolérance et la générosité

Chez nous, la gazelle vie en paix

Et l’oiseau n’a jamais était en cage

Mais vous êtes venus ! Ô les corbeaux !

Venez danser, je vous civiliserai !

Avant vos tentes noires, la femme régnait

Mère, sœur et épouse sont toutes des princesses

Chez nous, l’homme est un cultivateur, un berger ;

Avec la femme, Il chantait, il dansait et dessinait,

Mais vous êtes venus ! Ô les corbeaux !

Venez danser, je vous apprendrai l’histoire !

Source : Amazigh world Org