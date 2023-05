Le secteur de la santé : pourquoi le Big data devient important ?

Le numérique est en perpétuelle évolution avec de nouvelles technologies ou pratiques émergentes et le monde de la santé est inévitablement impacté par toutes ces évolutions.

Le Big data a changé la façon dont nous gérons, analysons et exploitons les données dans tous les secteurs. L’un des domaines les plus notables où l’analyse de données apporte de grands changements est celui de la santé.

Qu’est-ce que le Big data dans le domaine de la santé ?

Les mégadonnées ou Big data font référence à de grands ensembles de données constitués de données structurées et non structurées qui sont analysées pour trouver des informations, des tendances et des modèles. Le plus souvent, les mégadonnées sont définies par les trois V : volume, vitesse et variété, ce qui signifie qu’elles contiennent un volume élevé de données générées rapidement et composées de différents types de données, tels que du texte, des images, des graphiques ou des vidéos

Les mégadonnées dans le domaine de la santé sont un terme utilisé pour décrire les volumes massifs d’informations créés par l’adoption des technologies numériques qui collectent les dossiers des patients et aident à gérer les performances des hôpitaux, autrement trop volumineux et complexes pour les technologies traditionnelles. Elles sont générées par diverses sources et analysées pour guider la prise de décision, améliorer les résultats pour les patients et réduire les coûts des soins de santé, entre autres.

Certaines des sources les plus courantes de mégadonnées dans le domaine de la santé comprennent les dossiers de santé électroniques, les dossiers médicaux électroniques, les dossiers de santé personnels et les données produites par des outils de santé numériques répandus comme les dispositifs médicaux portables et les applications de santé mobiles.

La source la plus courante de mégadonnées dans le domaine de la santé est peut-être le dossier de santé électronique qui contient généralement les antécédents médicaux d’un patient, des informations démographiques, des médicaments, des vaccinations, des résultats de tests et des notes d’évolution. Alors que par le passé, ces informations étaient consignées dans des fichiers écrits à la main qui étaient facilement égarés, difficiles à partager et parfois illisibles, ces dossiers permettent aujourd’hui aux professionnels de la santé d’accéder facilement aux informations médicales pertinentes d’un patient et de fournir les meilleurs soins possibles.

Impact sur la façon sur les soins de santé

Les soins de santé regorgent de données précieuses. Chaque patient, test, scanner, diagnostic, plan de traitement, essai médical, prescription et résultat final sur la santé produit un point de données qui peut aider à améliorer la façon dont les soins sont prodigués à l’avenir. En règle générale, une grande quantité de données est appelée Big data et c’est à travers ce volume élevé de données que résident certaines des plus grandes avancées possibles en matière de santé.

L’application de l’analyse des mégadonnées dans les soins de santé a de nombreux résultats positifs et vitaux. Les données de style volumineux font référence aux vastes quantités d’informations créées par la numérisation de tout, qui sont consolidées et analysées par des technologies spécifiques. Appliquée aux soins de santé, elle utilisera les données de santé spécifiques d’une population ou d’un individu en particulier.

La durée de vie humaine moyenne augmente dans la population mondiale, ce qui pose de nouveaux défis aux méthodes de traitement actuelles. Les professionnels de la santé, tout comme les entrepreneurs, sont capables de collecter des quantités massives de données et de rechercher les meilleures stratégies pour utiliser ces chiffres.

Les professionnels des données travaillant dans le domaine de la santé utilisent les mégadonnées pour une variété d’applications, de la simple amélioration de l’expérience du patient à la création de modèles complexes d’apprentissage automatique, capables de diagnostiquer des conditions médicales à l’aide de radiographies. Pour accomplir ces exploits, les professionnels des données utilisent l’analytique pour gérer et analyser efficacement le Big data afin de produire des informations, d’identifier des modèles et des tendances et d’orienter la prise de décision. L’impact des mégadonnées sur les soins de santé est énorme et le marché s’est développé pour l’égaler.

Quelques applications du Big data dans le domaine de la santé

Les professionnels de la santé utilisent les mégadonnées à des fins très diverses, allant du développement d’informations sur la recherche biomédicale à la fourniture aux patients d’une médecine personnalisée. Quelques exemples où les mégadonnées sont utilisées dans les soins de santé :

• Fournir des alertes en temps réel au personnel médical en surveillant en permanence l’état des patients dans un établissement.

• Utiliser l’analyse prédictive pour créer des modèles d’apprentissage automatique capables de prédire la probabilité qu’un patient développe une maladie particulière.

• Renforcer la sécurité entourant le traitement des données médicales sensibles, telles que les réclamations d’assurance et les dossiers médicaux.

En bref

Dans une courte période, le Big data a véritablement pris d’assaut le monde avec un impact profond sur tous les secteurs, du marketing à la santé, de diverses manières, stimulant la productivité, améliorant l’efficacité des processus et favorisant un environnement propice à l’innovation. Le Big data a été trouvé très utile dans le secteur de la santé pour prévoir les épidémies, traiter les maladies, améliorer la qualité de vie et prévenir les décès évitables, aidant à augmenter la rentabilité et à réduire les frais généraux inutiles. Les industries médicales et de la santé ont dû évoluer et s’adapter rapidement pour faire face aux formes modernes d’administration et de transmission des traitements alors que la population mondiale continue de croître, que la qualité de vie s’est considérablement améliorée et que les gens vivent plus longtemps.

Professeur Amal Bourquia, néphrologie, dialyse et transplantation, experte en éthique et communication médicales, health consulting, écrivaine, conférencière, Présidente de la société marocaine santé environnement et de l’association REINS, associationreins@gmail.com, www.amalbourquia.com

Source : Finances News