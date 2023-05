Maroc: Santé, Psychiatrie/colloque La psychanalyse dynamique est une forme de psychiatrie qui se concentre sur le patient. (Dr Hachem Tyal)

Par : Rajae Khaled

Maghreb Observateur, Fès Dimanche le 07 Mai 2023

La psychiatrie dynamique ou psychodynamique consiste en le maniement de cette discipline médicale en axant ses interventions sur la personne considérée dans sa globalité et non pas réduite à des synapses cérébrales dans un cerveau malade, a souligné à “Maghreb Observateur” le Dr Hachem Tyal, psychiatre et psychanalyste.

Le colloque, dont la deuxième édition s’est tenue sur deux jours au sein de la faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de Fès, a mis la lumière sur sur les concepts d’agressivité, de violence et de destructivité, concepts abordés à travers la psychanalyse, la philosophie, la psychiatrie, la Pédopsychiatrie, la sociologie et l’anthropologie. Ont été questionnés leurs causes, leur impact sur la société et sur l’individu , leur traitement et leur prévention.

Ce colloque “la psychanalyse à l’entrecroisement des disciplines” a été organisé à l’initiative de l’association marocaine de psychiatrie dynamique (MADP) et a été initié en partenariat avec la faculté de médecine de Fès. Il a l’appui de l’Association Mondiale de Psychiatrie Dynamique, de la Fédération Mondiale de Psychothérapie et de la section “Psychoanalysis in Psychiatry” de l’Association mondiale de Psychiatrie la WPA. Il a constitué un forum académique de débats fructueux et d’échanges entre un parterre de médecins psychiatres, de psychanalystes et autres chercheurs, marocains et étrangers, dans le champ de la psyché appréhendée aussi bien individuellement que collectivement.

Le colloque a eu une attention toute particulière pour les étudiants et a été ainsi une vraie opportunité de vulgarisation de ce vaste domaine auprès de ceux-ci en leur offrant la possibilité d’interagir avec les sommités présentes , d’élargir leurs perspectives et d’enrichir leurs connaissances et leur cursus et se préparer de la sorte à la vie post- universitaire et professionnelle.

Son objet était de contribuer à enrichir la discipline en apportant, sur les problématiques retenues, des regards et des éclairages aussi larges que possible sur les plans théoriques et pratiques.

Les différents intervenants ont eu l’occasion, pendant ces 2 jours passionnants de réflexion, de passer en revue les perceptions et les visions associées aux concepts abordés et d’analyser les conclusions de plusieurs recherches dédiées.

La rencontre s’est déroulée sous forme d’ateliers et de conférences en traitant la thématique selon différents axes dont les suivants: “violence et religions”, “aux sources de la violence contemporaine”, “la violence et sa fonction dans la constitution psychique”, “de la violence au traumatisme”, “spécificités cliniques et psychologique du trauma”, “la violence en psychiatrie”, “violence à l’école, violence en famille “.