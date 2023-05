Maroc : Le taux de chômage augmente à 12,9% au premier trimestre 2023

Entre le premier trimestre de 2022 et la même période de 2023, l’économie nationale a perdu 280.000 postes d’emploi, 267.000 non rémunérés et 13.000 rémunérés. Cette perte est due à une baisse de 229.000 postes au milieu rural et 51.000 au milieu urbain, selon le haut-commissariat au Plan.

Par secteur, les BTP ont connu une création de 28.000 postes, contre une perte de 247.000 postes dans l’”agriculture, forêt et pêche” et de 56.000 dans les “services”.

Le secteur de l’”industrie” a perdu 10.000 postes, suite à la création de 28.000 dans les activités industrielles et à la perte de 38.000 dans les activités artisanales ou assimilées.

Avec une hausse de 83.000 personnes, 67.000 en milieu urbain et 16.000 en milieu rural, le volume du chômage a atteint 1.549.000 personnes au niveau national, contre 1.466.000 au cours de la même période de 2022.

Le taux de chômage est ainsi passé de 12,1% à 12,9% au niveau national, de 16,3% à 17,1% en milieu urbain et de 5,1% à 5,7% en milieu rural.

Ce taux reste plus élevé parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans (35,3%), les diplômés (19,8%) et les femmes (18,1%).

La population active occupée en situation de sous-emploi, en termes de nombre d’heures travaillées, a atteint 513.000 personnes, avec un taux de 4,9%.

Celle en situation de sous-emploi, en termes d’insuffisance du revenu ou d’inadéquation entre formation et emploi exercé, est de 562.000 personnes (5,4%). Au total, le volume du sous-emploi, dans ses deux composantes, a atteint 1.075.000 personnes.

Le taux global de sous-emploi est passé de 9,2% à 10,3% au niveau national, de 8,3% à 9,1% en milieu urbain et de 10,6% à 12,1% en milieu rural.

