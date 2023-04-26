اختيارات خاطئة

إبراهيم حريري

إنها عثرات واختيارات خاطئة.

ولدت في المكان الخاطئ. في الزمن الخطأ.

تلقيت الدرس الخاطئ في الحياة

لم أتعلم شيئا. أُمِّيٌ وجاهل.

وبذات الرغبة في الاستمرار في الخطأ

كنت أتعرف على أخطائي في التوقيت غير المناسب. الخاطئ.

كلما حاولت تصحيح خطأ ما

أجدني في مسار، أعرف بعد مدة، أنه خاطئ أيضا.

الآن

وبعد كل الزمن الضائع في السقوط

مرة تلو مرة

في أخطاء وعثرات ومطبات

أجدني، بكل صلافة، أعطي الدروس في الحياة.

تباًّ لي.

ها أنذا أنزع عني كل الأقنعة

أنزوي في ركن قصي

أضع السبابة تحت أنفي و

الإبهام تحت ذقني أحاول

القبض على كل تلك الأخطاء السالفة

هيا بنا نتعلم من أخطائنا

ونسقط في أخطاء جديدة

منذ البدء كنت غرا

تحملني أوهامي للأعالي

ولا تتنزل دمعة واحدة تبكي خساراتي

تبا للحياة

لعل الأمل كان خطيئتي الأصلية

لن أتخلى عنه

إنه قِناعي الأكثر التصاقا بوجهي

إنه، ربما، وجهي الأصلي

أو قناعي الأول لمجابهة الرماح

لعل الأمل كان الإشارة

الموضوعة عنوة في طريقي

تزيحني عن الطريق الصائب وتدفعني

نحو الطرق المسدودة. المكفهرة

لا مفر

أمضي فيها غير عابئ.

هيا بنا نتعلم من أخطائنا

ونسقط في أخطاء جديدة

طريق الجحيم مفروشة ورودا

كل مرة أتتبع فيها روائح الورد

تلفحني نارها وأعود القهقرى

فلا أتعلم أبدا بتاتا ونهائيا

غر أنا وأسقط دوما في ذات الأخطاء

أنا الآن، ربما، في النزع الأخير

راض أنا على اختياراتي وعلى

أخطائي وعلى أوهامي

عندما أنظر إليها أبتسم

ثم

أتطلع في عيون أبنائي

على أحلام وأوهام أخر

إبراهيم حريري

كاتب وباحث