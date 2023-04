La réconciliation de l’Arabie saoudite avec l’Iran Quels enjeux géopolitiques pour le Moyen-Orient ?

Par Jawad KERDOUDI Président de l’IMRI (Institut Marocain des Relations Internationales)

Rappelons que c’est le 10 Mars 2023 qu’a été signé à Pékin l’Accord de rétablissement des relations diplomatiques entre l’Arabie saoudite et l’Iran. Ces relations avaient été rompues en 2016 suite à des attaques en Iran des missions diplomatiques saoudiennes. Ces attaques ont eu lieu suite à la décapitation en Arabie saoudite d’un grand chef Chiite saoudien. L’Accord de Pékin relance également la Traité de sécurité signé entre les deux pays en 2001 concernant le contrôle aux frontières et la lutte contre le terrorisme.

Avant l’Accord de Pékin, une lutte fratricide a apposé l’Iran chiite à l’Arabie saoudite sunnite. L’Iran voulait amplifier son influence au Moyen-Orient en intervenant dans plusieurs pays arabes. C’est le cas du Liban où l’Iran a réussi à créer une milice armée le Hezboallah, qui a rendu ce pays instable politiquement et économiquement. L’Iran a également soutenu le Hamas dans la bande de Gaza, le régime syrien suite au déclenchement de la guerre civile en 2011, et les rebelles Houtis au Yémen. L’Iran a profité de la chute du régime de Sadam Hussein en Irak pour amplifier son influence dans ce pays à majorité chiite. Enfin, elle est même intervenue en Algérie pour soutenir le Polisario à travers le Hezbollah, ce qui a poussé le Maroc à rompre ses relations diplomatiques en 2018. En outre, l’Iran cherche toujours à se doter de l’arme atomique, malgré l’Accord sur le nucléaire iranien signé à Vienne en 2015, et dont les Etats-Unis se sont retirés en 2021 sous la présidence de Donald Trump. Concernant la guerre en Ukraine, l’Iran s’est aligné sur la Russie en lui fournissant des drones à usage militaire.

C’est donc avec une très grande surprise que le monde a appris la réconciliation des deux pays naguère ennemis, grâce à la médiation de la Chine. Certains observateurs l’expliquent par la nouvelle politique de l’Arabie saoudite menée par le Prince héritier Mohammed Ben Salmane. Ce dernier a été humilié par la promesse faite en 2020 par le candidat démocrate à la Maison blanche Joe Biden, de traiter en paria le Prince Mohammed Ben Salmane accusé d’avoir donné l’ordre d’assassiner le journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2008. C’est vrai qu’une fois élu, Joe Biden a pris ses distances avec Mohammed Ben Salmane, jusqu’à la guerre d’Ukraine qui a rebattu les cartes des intérêts énergétiques américains. Ce fut d’abord sa visite surprise à la mi-juillet 2022 à Djeddah, puis une déclaration en Octobre 2022 annonçant une réévaluation des relations entre Washington et Ryad. Malgré ces avances faites à Mohammed Ben Salmane, ce dernier a refusé la demande du Président Biden d’augmenter la production de pétrole de l’Arabie saoudite, et a décidé le rapprochement avec la Chine.

Pour concrétiser l’ouverture des missions diplomatiques, une délégation saoudienne s’est rendue le 8 Avril 2023 en Iran, et le 12 Avril 2023 une délégation iranienne a été accueillie en Arabie saoudite. Cette dernière a également invité le Président iranien Ebrahim Raïssi à Ryad fin Avril 2023. A noter la présence à Ryad du ministre des affaires étrangères syrien le 12 Avril 2023 en même temps que la délégation iranienne. Rappelons que la Syrie a connu une guerre civile en 2011 suite au Printemps arabe, qui a causé 500.000 morts, six millions de réfugiés, et la dévastation des infrastructures du pays. L’Arabie saoudite a rompu ses relations diplomatiques avec la Syrie en 2012 et a soutenu les rebelles, alors que l’Iran soutenait le régime de Bachar Al Assad. En Février 2023 suite au séisme en Syrie, l’Arabie Saoudite a envoyé de l’aide à la fois aux régions sous la tutelle de Damas, que celles sous domination des rebelles. L’Arabie saoudite se montre favorable au rétablissement de ses relations diplomatiques avec la Syrie et son retour au sein de la Ligue arabe, dont un Sommet est prévu le 19 Mai 2023 à Ryad. Certains pays arabes posent des conditions pour le retour de la Syrie à la Ligue arabe, dont l’obligation faite au Président syrien de renouer avec l’opposition à son régime.

S’agissant du Maroc, une exigence bilatérale a été émise : la fin du soutien de la Syrie au front Polisario.

Pour ce qui est du Yémen, une délégation saoudienne s’est rendue le 9 Avril 2023 à Sanaa capitale de Yémen sous contrôle des rebelles Houtis soutenus par l’Iran. L’Arabie saoudite souhaite mettre fin à la guerre au Yémen déclenchée en 2015 et qui a créé une grande crise humanitaire : des centaines de milliers de morts, épidémies, faim, effondrement économique. Les exigences des rebelles Houtis pour l’instauration de la paix sont la levée du blocus aérien et maritime, ainsi que le paiement par le gouvernement de tous les salariés, y compris les régions contrôlées par les Houtis. D’ores et déjà, un échange de prisonniers a eu lieu entre le gouvernement yéménite et les rebelles Houtis.

En conclusion, on ne peut que se féliciter de la réconciliation des deux grandes puissances du Moyen-Orient que sont l’Arabie saoudite et l’Iran. Il faut espérer que cette réconciliation permettra d’instaurer la stabilité et la paix au Liban, en Palestine, en Syrie, au Yémen et en Irak. Alors qu’on s’achemine vers un nouvel ordre mondial, il est indispensable que le monde musulman composé de chiites et de sunnites consolide son unité et son développement pour constituer un pôle de puissance parmi les autres. L’Organisation de Coopération islamique (OCI) doit être rénovée, et disposer des moyens nécessaires pour promouvoir efficacement le monde musulman dans tous les domaines : politique, économique, culturel et social. Enfin sur le plan géopolitique, on constate un recul de l’influence des Etats-Unis au Moyen-orient au profit de la Russie et de la Chine. On peut noter également l’échec d’Israël qui n’a pas réussi à incorporer l’Arabie saoudite à l’Accord d’Abraham, et sa tentative de s’allier aux pays arabes contre l’Iran.