3e Édition de La Conférence Francophone Interdisciplinaire Internationale Migrations & Minorités à l’Université Sultan Moulay Slimane, Béni Mellal au Maroc, les 11 et 12 mai

OBJECTIFS ET THÉMATIQUE DE LA CONFÉRENCE

Nous avons le plaisir de vous inviter à la 1re Session de la 023, alors que la 2de Session aura lieu à l’Université Dunarea de Jos de Galati en Roumanie, du 18 au 20 octobre 2023.

Le thème de la conférence est d’intérêt et d’actualité dans le paysage des sciences humaines et humanistes, comme l’ont déjà prouvé les deux édition antérieures de cette manifestation scientifique de 2021 et 2022, qui ont eu lieu à l’Université Dunarea de Jos de Galati en Roumanie, mais également, juridiques, européennes et mondiales, compte tenu des changements anthropologiques, « civilisationnels et religieux, mais également, législatifs, sociaux, économiques, par rapport à la migration, à la condition du migrant et à celle des membres de toutes sortes de minorités, soient-elles ethniques, politiques, religieuses et/ou sexuelles.

L’objectif de cette conférence est de réunir des chercheurs des différents domaines des recherches humanistes et humaines afin d’identifier, dans un dialogue commun, les aspects spécifiques du phénomène migratoire et les mécanismes de fonctionnement du phénomène dans les différentes régions du monde. Le thème généreux de recherche offre la possibilité d’affirmer plusieurs perspectives d’analyse du phénomène migratoire, de façon à ce que cette conférence soit ouverte également et en même temps aux lettrés et aux linguistes, aux juristes et aux sociologues, aux historiens et aux « civilisationnistes », aux anthropologues, aux économistes et aux statisticiens, tout comme aux psychologues, ainsi qu’à tous les autres spécialistes pour lesquels la migration des populations et les minorités sont un sujet d’intérêt scientifique.

Un phénomène d’une grande importance par le potentiel de restructuration sociale est la

migration de la population, un phénomène qui s’est développé dans le monde entier, soit dans le

contexte démographique et économique, soit dans le contexte de conflits politiques ou des catastrophes naturelles.

À long terme, la migration a des effets bénéfiques, en particulier pour les pays d’accueil, contribuant de manière significative à leur développement économique, à la croissance démographique ou facilitant les échanges culturels. C’est donc ce phénomène migratoire, y compris dans son aspect transhistorique, qui provoque ce qu’on pourrait génériquement appeler les minorités, mais non seulement, car il y a des minorités de toutes sortes, depuis celles „classiques”, ethniques et religieuses, à celles sexuelles dont l’exposition médiatique a explosé dans le monde contemporain. L’identité de genre et l’orientation sexuelle sont donc d’autres jalons dans l’approfondissement du contexte migratoire contemporain, car l’association de toute identité sexuelle entraîne des changements dans les raisons de l’émigration, des ressources et des opportunités dans le contexte de l’émigration, alors que les vulnérabilités auxquelles les individus sont exposés sont différentes.

Cette conférence s’adresse notamment aux représentants du milieu universitaire et scientifique francophones, et par conséquent, la langue officielle de communication sera le français.

Les articles in extenso issus des travaux de cette conférence seront publiés en français, dans

un volume monographique consacré à l’événement, et qui sera publié par les organisateurs chez

un éditeur francophone.

Nous vous prions de bien vouloir respecter la date butoir 1 er septembre 2023 et d’envoyer vos articles in extenso. à l´adresse : i.bettach@usms.ma & vali_ciobanu2006@yahoo.com.

Au nom du Comité d’Organisation,

Le Président général de la conférence

Daniel Lucian GĂLĂŢANU

Professeur des Universités; Coordonnateur de la Section d’études culturelles et multidisciplinaires du Centre d’Études Historiques et Socioculturelles Est-Européennes de l’Université Dunarea de Jos de Galati, Roumanie; Membre associé du laboratoire Groupe de Recherche Identités et Cultures (le GRIC – EA 4314) de l’Université Le Havre Normandie, France ; Membre associé du Laboratoire de recherche sur les Dynamique des Paysages, Risques et Patrimoine (DPRP) de l’Université Sultan Moulay Slimane, Béni Mellal, Maroc.

ORGANISATEURS

L’Université Sultan Moulay Slimane, Béni Mellal, Maroc

par

Le Laboratoire de recherche sur les Dynamique des Paysages,

Risques et Patrimoine (DPRP)

et

L’Université „Dunărea de Jos” de Galaţi, Roumanie

par

Le Centre d’Études Historiques et Socioculturelles Est-Européennes

de la Faculté d’Histoire, Philosophie et Théologie