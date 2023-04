La 12ème édition du Salon de l’immigration et de l’intégration au Québec aura lieu les 31 mai et 1er juin 2023, au Palais des congrès de Montréal.

Mot du Président

Immigrant Québec Accueil – Immigrant Québec Pro (immigrantquebecpro.com) est fier d’organiser chaque année depuis 2012 le Salon de l’immigration et de l’intégration au Québec. Notre équipe est heureuse de vous accueillir cette année encore pour deux journées exceptionnelles au Palais des congrès de Montréal.

Nous espérons que cet événement unique en son genre, réunissant les principaux acteurs de l’immigration dans la province sous un même toit, répondra à vos attentes et vous permettra d’entrer en contact avec les nombreuses ressources mises à votre disposition gratuitement.

Bravo à vous de saisir cette opportunité unique et d’investir temps et énergie dans votre projet de vie!

En tant qu’organisme, nous mettons de l’avant les initiatives les plus pertinentes offertes par l’écosystème québécois pour vous accompagner, et sommes convaincus que l’immigration est un élément de réponse essentiel face aux enjeux du Québec d’aujourd’hui et de demain. Vous êtes une richesse pour la Belle Province et pour le Canada.

Votre intégration nous tient à cœur, et nous mettons également plusieurs outils d’information à votre disposition sur le site : Salon de l’immigration Québec (salonimmigration.com) Ils sont gratuits et vous aideront grandement dans votre processus d’installation.

Bienvenue parmi nous!

SALON DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTÉGRATION AU QUÉBEC

Jonathan Chodjaï

Co-fondateur et Président du conseil d’administration d’immigrant Québec

Rendez-vous les 31 mai et 1er juin 2023 au Palais des congrès de Montréal.

Horaires d’ouverture : 10h – 18h

Station Place-d’Armes (ligne orange)

1001, Place Jean-Paul-Riopelle – Montréal, H2Z 1H5

Entrée gratuite, sur inscription

Stationnement

Stationnement (Palais des congrès) intérieur de 400 places, au 1025, rue Chenneville, accessible par l’Avenue Viger.

Stationnement intérieur de 1200 places du (QIM) Quartier International de Montréal au 249, St-Antoine O.

Fauteuils roulants

Il est possible d’emprunter un fauteuil roulant au Palais des congrès. La location est gratuite et doit faire l‘objet d’une réservation à l’avance.

Remplissez le formulaire de demande de prêt de fauteuils roulants.

