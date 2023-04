Argan : Israël produit 10 fois plus que le Maroc

Famous moroccan scene – goats on the argan tree, Morocco, North Africa

Après des années de recherches scientifiques, Israël a réussi à cloner l’arganier marocain, dans les régions du Néguev et d’Araba. Le pays en produit dix fois plus que le Royaume, indique le rapport, faisant de l’État hébreu le concurrent numéro un du Maroc dans le domaine de la production d’huile d’argan et de son exportation internationale.

Statistiquement, et toujours selon le rapport, plus de deux millions de personnes au Maroc travaillent dans le secteur. Il est produit sur une superficie de 800.000 hectares indique la publication, qui rappelle que la France est l’un des plus grands importateurs d’arganiers marocains, puisqu’elle représente 78% des exportations du pays dans ce secteur, malgré la concurrence israélienne.

Argan made in Israël

Après 25 ans de recherches agronomiques, une société israélienne Sivan a développé Argan 100, une souche pouvant produire 10 fois plus de noix que la moyenne d’un arbre au Maroc, une souche qui résiste également encore mieux aux maladies et à l’attaque des insectes.

Le grand problème de l’argan à ce jour est sa production limitée. Il faut attendre 15 ans pour que des noix poussent sur un arganier, des noix qui donneront au final, pas plus de deux litres d’huile. Aujourd’hui Sivan vend son huile d’argan à des grossistes. Son prochain objectif est de vendre la souche Argan 100 à d’autres pays.

De son côté, Elaine Solowey, spécialiste de l’argan à Arava Institute for Environmental Studies, estimait en octobre dernier à 20 000 le nombre d’arganiers plantés en Israël contre 50 millions au Maroc.

Le Maroc dort sur ses lauriers…

Mais pour faire pousser de l’argan en Israël, des graines d’argan ont dû être au départ prélevées au Maroc, explique Ali Mamouni, agronome spécialiste des arbres fruitiers à l’Institut national de recherche agronomique à Meknès. «Les graines ont été semées, puis il a fallu attendre environ huit années pour qu’elles puissent pousser. Ensuite les jeunes arbres les plus performants et résistants ont été sélectionnés, puis clonés pour être enfin multipliés. Ainsi, par exemple, on peut trouver 1000 arbres issus d’un seul et même arbre», poursuit-il.

Une grande question se pose alors, comment se fait-il qu’un arganier issu d’une graine marocaine à la base, peut produire beaucoup plus en Israël qu’au Maroc ? Pour Ali Mamouni, le problème vient du fait, que le Maroc ne maîtrise pas encore la sélection et la multiplication utilisées par Israël, car c’est justement cette maîtrise qui a permis à Israël de passer au stade industriel.

…et n’investit pas dans la recherche

Selon lui, ce retard marocain est dû à un manque de volonté politique. «Si la politique agricole menée jusqu’à maintenant voulait qu’on arrive à ce stade, on aurait déjà investi dans la recherche mais ce n’est pas le cas», déplore Ali Mamouni ajoutant qu’Israël est aujourd’hui un pays de référence dans la recherche agronomique et scientifique parce que le pays s’est donné les moyens pour le devenir. Hélas, le Maroc est encore loin derrière. De plus, Ali Mamouni regrette qu’il n’y ait pas plus de spécialistes dans les Instituts pour diversifier ces recherches.