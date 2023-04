Le Jour de la Terre à Vues d’Afrique

Montréal, le 19 avril 2023. Les films soumis au Festival international de cinéma Vues d’Afrique concernant l’environnement sont devenus de plus en plus nombreux. Une catégorie spéciale leur a été attribuée. Le meilleur film de cette catégorie sera récompensé par un Prix remis par Smith Vigeant Architectes, des leaders dans le domaine de la construction et du design novateur, durable et permanent en collaboration avec le groupe ( Redland holding de Thomson Broadcast, GatesAir et Groupe Sipromad), chef de file dans des modèles d’affaires durables prenant en compte l’environnement.

C’est pourquoi, le 22 avril, dans cadre du 39e festival, un panel est organisé, mettant à profit la présence de nombreux dirigeants de festivals internationaux, de cinéastes d’ici, d’Afrique et d’Europe, d’institutions et d’ONG, afin de favoriser la diffusion d’informations sur des réalisations porteuses et concrètes. Cette rencontre se déroulera à l’Institut national de l’Image et du Son à 13 h, sous l’égide du Centre d’études et de coopération internationale (CECI), de Smith Vigeant Architectes et du Groupe Redland holding de Thomson Broadcast, GatesAir et Groupe Sipromad.

Les panélistes seront Afi Xolali Zotchi du CECI, Nadine Otsobogo du Festival nature et environnement de Masuku au Gabon, Léo Denis Carpentier du Festival du film sur l’environnement de Portneuf au Québec, Geneviève Talbot du SUCO (Bio-école au Burkina Faso), Maureen Ogeard du Collège Notre-Dame, Estelle Chaumin des Jardins urbains de Montréal, Marie-Éve Bergeron de la Maison du développement durable, Ghylaine St-Vincent et Jean-Francois Lévesque des Jardins de l’Écoumène. À cette occasion, Smith Vigeant Architectes présentera une vidéo sur l’architecture verte et le Groupe Redland holding de Thomson Broadcast, GatesAir et Groupe Sipromad une sur la sensibilisation à l’environnement.

Rappelons qu’en 2022, pour sa 38e édition le festival avait pour marraine Aïssa Maïga, l’actrice d’origine africaine probablement la plus connue du monde francophone. Elle présentait Marcher sur l’eau, son long métrage sur l’impact des changements climatiques au Sahel abondamment primé et salué par la critique. Sur la route de Québec, où ce film allait être projeté au musée de la Civilisation par l’Institut de la Francophonie pour le Développement durable, les invités de Vues d’Afrique ont pu assister aux Jardins de l’Écoumène à une démonstration du BIOCHAR un procédé qui fait l’unanimité sur son efficacité, sa simplicité 100 % écologique. Tous étaient fortement impressionnés : comment se fait-il que le BIOCHAR ne soit pas aussi connu que COCA-COLA ?

Pour saluer le Jour de la Terre, le Festival Vues d’Afrique offre les 22 et 23 avril plusieurs séances de films sur l’environnement à la Cinémathèque québécoise.

Pour s’inscrire : https://www.eventbrite.com/e/jour-de-la-terre-vert-lavenir-tickets-617966804347