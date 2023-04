Dr Hachem TYAL Psychiatre, psychanalyste et Fondateur des deux cliniques Villa des Lilas

(Publireportage)

“Avec la Clinique Villa des Lilas Anfa, nous avons voulu créer un espace médicalisé hissant très haut tout ce qui a fait le succès de la première Clinique Villa des Lilas de l’Oasis, à savoir une psychiatrie d’excellence qui repose sur la rigueur diagnostique, la qualité des soins et l’humanisation de la relation. Les notions d’accompagnement, de déstigmatisation, de professionnalisme sont ainsi au cœur de la pratique. (Dr Hachem TYAL )

La psychiatrie est la spécialité de la médecine qui s’intéresse à l’étude biopsychosociale de l’étiologie, de l’évaluation, du diagnostic, du traitement et de la prévention des troubles mentaux, émotionnels et comportementaux, qu’ils se manifestent seuls ou conjugués à d’autres troubles d’origine médicale ou chirurgicale, à toutes les étapes de la vie.

Toute émotion, toute pensée et tout comportement commence dans le cerveau. Le psychiatre est le médecin spécialiste qui se consacre à l’évaluation, le diagnostic, la prévention et aux traitements des maladies mentales. Cette spécialité médicale privilégie une approche biopsychosociale, c’est-à-dire qu’elle prend en compte tous les aspects biologiques, psychologiques et sociaux pouvant déclencher ou exacerber une maladie mentale.

C’est avec grand plaisir que La Villa des Lilas vous offre des services basés sur plusieurs années d’expérience dans le système privé en psychiatrie clinique . Leur approche se veut spécialisée, professionnelle et personnalisée basée sur des valeurs humaines et respectueuses de la dignité.

Psychiatrie & Neuro-Psychiatrie

Psychiatres et/ou Neuro-psychiatres s’occupent du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladie mentale.

SOS PSYCHIATRIE

Service d’intervention d’urgence à domicile par équipe spécialisée 24h/24, 7j/7

Urgences et consultations psychiatriques

Gestion et réponse 24h/24, 7j/7 à des situations de crises et de souffrance psychique aigue

Psychothérapies & Psychanalyse

Psychiatres, psychologues et psychothérapeutes d’orientations psychanalytique, cognitives et intégratives vous accueillent pour des prises en charge individuelles.

Activité de groupe externe

Des activités et thérapies de groupes après l’hospitalisation sont disponibles pour accompagner les patients vers une transition douce et sécurisante

Ergothérapie

Traitement de rééducation et de réadaptation pour aider des personnes en situation de handicap psychique ou mental à préserver leur autonomie.

La Villa des Lilas fait de votre santé et celle de vos proches leur priorité en vous promettant disponibilité, confidentialité et professionnalisme. Passionnés, ils vous garantissent un service respectueux et empathique.

